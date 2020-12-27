العمى أحدث تداعيات كورونا.. وطبيب لـ«الوطن»: الفيروس تغير 22 مرة

كشفت أحدث تطورات فيروس كورونا المستجد إصابة مرضى الفيروس بالعمى، بحسب حالات وثقة في إحدى مستشفيات الهند نتيجة الإصابة بفطريات نادرة، كواحدة من أشد التداعيات خطورة للفيروس الذي أصاب أكثر من 80 مليون على مستوى العالم.

ووفقًا للأطباء في مستشفى سير جانجا رام في دلهي، من المعروف أن ما لا يقل عن 10 حالات من مرضى كورنا مصابون بالفطريات المخاطية، أو الفطريات السوداء، حيث يفقد أكثر من 50% من هؤلاء المرضى البصر، بالإضافة إلى عظام الأنف والفك، وفق ما نقل تقرير لصيفة إيستموجو الهندية.

طبيب: أمر مفزع ومثير للقلق

وقال الدكتور مانيش مونجال، كبير جراحي الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى السير جانجا رام، إن ما يرونه لم يسبق رؤيته من قبل وهو مروع ومثير للقلق، على حد تعبيره.

وكشف التصوير بالرنين المغناطيسي لأحد ضحايا الأعراض الجديدة التي خلفها الفيروس على مصاب به أن العدوى دمرت بالفعل جزءا كبيرا من الجيوب الأنفية والعين وعظام الفك العلوي والعضلات، وقد دخلت الآن في دماغه، في وقت أكد المستشفى أنه سيتم علاجه وإنقاذه إلا أنه سيكون به تشوهات.

فؤاد عودة: الفيروس تغير 22 مرة

في هذا السياق، قال فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، إن وزارة الصحة الهندية تقوم بفحوصات وإجراءات لمعرفة سبب ما حدث، خصوصا وأنه ليس من المؤكد حتى الآن أن هناك رابط 100% بين فيروس كورونا وتلك الأعراض التي ظهرت على بعض مصابي الفيروس.

وأضاف «عودة»: «نحن نعيش في ظل أزمة كورونا والفيروس تغير 22 مرة والنسخة الأخيرة التي ظهرت تم إثباتها في المختبرات والفحوص في الهند لم يثبت بعد أن الذين أصيبوا بالعمى كان بسبب فيروس كورونا.

وقال إن الفيروس يتغير كثيرا ويسبب أعراضا كثيرة وفي العيون لديه آثار منذ بداية الأزمة، لكن عندما يتعلق السؤال بما إذا كانت السلالة الجديدة تسبب العمى أو يؤثر على البصر من عدمه، فإن علينا أن ننتظر لنرى نتائج المختبرات.