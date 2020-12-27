دانا حمدان تعلن تعافيها من كورونا: «الحمد لله المسحة سلبية»

أعلنت الفنانة دانا حمدان تعافيها من فيروس كورونا، بعد قضاء فترة تزيد عن 14 يوماً من إصابتها بالفيروس.

وكتبت «حمدان» عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، «نتيجة المسحة سلبية الحمد لله».

وكانت قد أعلنت دانا حمدان إصاباتها بفيروس كورونا يوم 17 ديسمبر، وكتبت عبر حسابها الشخصى على فيس بوك: «كورونا إيجابى»، جاء ذلك بعد شفاء شقيقتها ميس حمدان من الفيروس، وقضائها 14 يوما داخل العزل المنزلي.

ومن ناحية أخرى، تم اختبار فيلمها الأخير «لما بنتولد» ليمثل السينما المصرية في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

وعبرت «دانا» عن سعادتها بترشيح فيلمها الجديد، وعلقت قائلة، «اتاكد أهم خبر فى حياتى، خبرعظيم تم اختيار فيلم (لما بنتولد) ليكون ترشيح مصر في مسابقة اوسكار افضل فيلم ناطق بلغة أجنبية .. الحمد لله الحمد لله بجد فخورة إنى من ضمن كاست الفيلم ده وبهني المخرج تامر غزت والمنتج معتز عبد الوهاب وكل زملائى الممثلين لحظة مهمة لينا كلنا فى وقت وسنة صعبة جدا أكاد أكون فقدت الأمل فيها بس الحمد لله ربنا جبر بخاطرى بالخبر دا وان شاء الله اللى جاى أحسن وأحلى».

فيلم «لما بنتولد» بطولة عمرو عابد، سلمى حسن، والمطرب أمير عيد عضو فرقة "كايروكي" فى أول مشاركة سينمائية له، وابتهال الصريطى، محمد حاتم، دانا حمدان، بسنت شوقى، الفنانة حنان سليمان والفنان القدير سامح الصريطى والموسيقى التصويرية للفيلم من تأليف شريف هوارى عضو فرقة كايروكى.

وعلي غرار مراعاة الإجراءات الإحترازية، أجرت كلا من مي سليم وميس حمدان مسحة كورونا بعد إعلان شقيقتهما دانا حمدان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكانت نتيجة كل منهما سلبية.