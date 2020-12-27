السنباطي يتسلم كارنيه عضوية النواب: الإجراءات الاحترازية مشددة

تسلم عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، كارنيه عضوية مجلس النواب، ونشر بيانا عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، جاء فيه: «أعرب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة عن سعادته باستلام كارنيه العضو اليوم، مشيدا بالدور الإيجابي للأمانة العامة بمجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي والتي سهلت للنواب عملية الاستلام وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا».

وأشاد السنباطي بمجلس النواب، موضحا أنّه يضم تيارات سياسية مختلفة، ويضم ممثلين للمرأة والشباب، ما يثري الحياة السياسية ويمنحها حيوية في ظل التحديات التي تجابه الدولة المصرية.

وشدد السنباطي في بيانه، على إصراره على الوقوف خلف القيادة السياسية والدفاع عن القضايا الوطنية في الداخل والخارج، مع الالتزام بالقيام بدوره الرقابي والتشريعي لخدمة الشعب المصري، موجّها الشكر لأهالي مدينة مصر الجديدة ومدينة نصر الذين وثقوا فيه وقادوه إلى المجلس، مؤكدا أنّه سيبذل قصاري جهده لتحقيق مطالبهم الهادفة لتوفير حياة كريمة للجميع.

وأضاف عضو مجلس النواب ببيانه: «آلية التعامل تتضمن نقل مطالب أهالي مدينة نصر ومصر الجديدة للجهات المسؤولة، والعمل تحت قبة البرلمان، في خدمة مصر، والتأكيد على المضي قدما، في عملية الإصلاح الاقتصادي والمجتمعي»، متابعا أنّه ينوي إعداد مجموعة من مشروعات القوانين والمقترحات التي من شأنها المساهمة في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تشهدها البلاد فضلا عن تحقيق مطالب أهالي دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة.

وشدد عمرو السنباطي على أنّه سيعمل على تنفيذ برنامجه الذي حمل عنوان «الإنسان أولا»، وهو يتضمن الأمور والخدمات المتنوعة التي هدفها مساعدة ومساندة المواطنين وتطوير الخدمات التي تليق بهم.

وكشف عمرو السنباطي عن تجهيز مقرات في الدائرة للتواصل مع المواطنين وبحث آلية جمع ودراسة مطالب كل منطقة، وإطلاق خدمات إلكترونية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي تستهدف تسهيل التواصل السريع ما يحقق استجابة أسرع.