إصابة المتحدثة الإعلامية لمحافظة الشرقية بكورونا

أعلنت الدكتورة أسماء عبدالعظيم، المتحدثة الإعلامية لمحافظة الشرقية، إصابتها وأبناءها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت عبدالعظيم خلال منشور نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله رب العالمين أنا مصابة بكورونا وأولادي».

وأضافت: «اعتذر لو مش هاقدر اتكلم فون لأن النفس صعب شوية، ولأي حد كان مخالطني.. وآخر تواجد ليا كان الخميس وكنت سليمة لم أذهب لمكتبي بالديوان العام أمس، والأعراض ظهرت علي مساء أمس»، واختتمت حديثها قائلة :«دعواتكم لينا.. وربنا يحفظكم جميعا».

إصابة رئيس مجلس مركز ومدينة مشتول السوق بفيرس كورونا

وفي السياق نفسه أصيب محمد عبدالعزيز حجازي رئيس مجلس مركز ومدينة مشتول السوق بفيرس كورونا، وتم حجزه داخل عزل مستشفى مشتول السوق المركزي لتلقي العلاج اللازم.

يشار إلى أن إدارة مستشفى بلبيس المركزي أعلنت اليوم عن وفاة ممرضة اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وفي وقت سابق مع بداية الموجة الثانية لكورونا توفى أستاذ بجامعة الزقازيق إثر إصابته بالفيروس.

وكانت مديرية الصحة بالشرقية أعلنت عن تخصيص 5 مستشفيات لعزل مرضى كورونا وهي الأحرار التعليمي وحميات الزقازيق وصدر الزقازيق و طوارئ فاقوس ومستشفى أبو حماد المركزي.

وتشهد المحافظة شن حملات مكثفة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد شملت التفتيش على المقاهي والمحلات وقاعات الأفراح لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

كما تم شن حملات على المواقف السيارات والطرق لضبط السائقين غير الملتزمين بارتداء الكمامة وتحرير المخالفات لهم وفرض غرامات مالية عليهم طبقا لقرار محافظ الشرقية.

وناشد الدكتور ممدوح غراب المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية وأهمها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتقليل من التجمعات كما شدد على توفير كل المستلزمات والأدوية في المستشفيات والتعامل مع أي إصابات مباشرة.