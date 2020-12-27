13 مليون خدمة بـ1.5 مليار جنيه.. كيف واجهت «التضامن» كورونا؟

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من التدخلات لمواجهة انتشار فيروس كورونا في موجته الأولى منذ بداية الأزمة، إذ سخّرت الوزارة جهودها كافة، لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، كما يلي:

- قدمت العديد من التسهيلات للمواطنين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة لتسجيل جهود الوزارة والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- تنوعت التدخلات بين خدمات موجهة للأسر، وخدمات موجهة للمستشفيات والأطقم الطبية، وخدمات موجهة للمجتمعات المحلية.

تقديم 20 مليون خدمة بمليار و700 مليون جنيه

- بلغ إجمالي عدد الخدمات التي جرى تقديمها 20 مليون خدمة، بتكلفة إجمالية تزيد على 1,7 مليار جنيه، لـ63,984,243 مستفيدا.

- بلغ عدد الخدمات التي تم تقديمها للأسر 13 مليون خدمة بإجمالي تكلفة بلغت 1.5 مليار جنيه.

توزيع 5.4 مليون كرتونة مواد غذائية جافة

- توزيع 5.4 مليون كرتونة مواد غذائية جافة، بتكلفة بلغت 680 مليون جنيه.

- تقديم مساعدات مالية لـ527,396 أسرة، بقيمة 474 مليون جنيه.

- توزيع وجبات ساخنة ولحوم ومنظفات، ومواد مطهرة ومعقمة، ومستلزمات وقاية شخصية، وأدوية مسنين «ضغط - سكر - قلب - ربو»، وملابس ومفروشات «ملايات - فوط - مراتب - مخدات- بطاطين».

تسديد ديون غارمات وتوفير فرص عمل

- دعم تقاوي ومبيدات زراعية، وتوصيل الخدمات للمستحقين، وتسديد ديون غارمات، وفرص عمل، وتوصيل خدمات لمنازل المسنين أو المرضى.

تقديم 7 ملايين خدمة للمستشفيات بـ222 مليون جنيه

- بلغ عدد الخدمات التي تم تقديمها للمستشفيات والأطقم الطبية 7 ملايين خدمة، بتكلفة إجمالية بلغت 222 مليون جنيه.

- تضمنت الخدمات توزيع مستلزمات وقاية شخصية بـ6,8 مليون أداة وقاية، بتكلفة بلغت 65 مليون جنيه، وتوزيع أجهزة طبية بـ1,082 جهاز، بتكلفة بلغت 61 مليون جنيه، وغير ذلك من الخدمات التي شملت توزيع 70 جهاز تنفس صناعي، وصيانة 84 جهاز آخر للتنفس الصناعي، وتوزيع أكثر من 41 ألف وجبة ساخنة، وأكثر من 47 ألف كرتونة مواد غذائية للمرضى والعاملين بالمستشفيات.

- تجهيز المدن الجامعية ومراكز الشباب التي تم استخدامها لاستقبال حالات فيروس كورونا «وجبات – مفروشات – مستلزمات» طوال فترة العزل الطبي.

الخدمات الموجهة للمجتمعات

- بلغ عدد الخدمات التي تم تقديمها للمجتمعات المحلية 104,723 خدمة، بتكلفة إجمالية بلغت 16,075,611 جنيه.

- تضمنت الخدمات تنظيم 100.015 ندوة توعية، بتكلفة بلغت 8,779,762 جنيه.

- تعقيم وتطهير 3,147 مكان وموقف مواصلات وشوارع رئيسية، بتكلفة بلغت 5,806,349 جنيه، إلى جانب تنظيم 1,561 طابور صرف معاشات، بتكلفة بلغت 1,489,500 جنيه.

برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

شهد برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة خلال مواجهة فيروس كورونا عددًا من الإجراءات كالتالي:

- إضافة حوالي 411,000 أسرة لبرنامج تكافل وكرامة: 58% من الإناث، 68% يعيشون في المناطق الريفية، 13% من كبار السن، 45% من الأشخاص ذوي الإعاقة، 9% من الأسر التي تعيلها إناث، 1% أيتام، و31% أسر فقيرة لديها أطفال في سن التعليم، وإطلاق البوابة الإلكترونية للاستعلامات والشكاوى للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونيا https://tk.moss.gov.eg.

- إطلاق بوابة إلكترونية لتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في عمل كشف وظيفي للحصول على بطاقة خدمات متكاملة.

- تطهير وتعقيم مبنى الوزارة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.

إيقاف العمل بأجهزة البصمة الإلكترونية بقطاعات الوزارة

- إيقاف العمل بأجهزة البصمة الإلكترونية بقطاعات الوزارة كافة.

-الاكتفاء بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف الورقية، وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن تخفيض عدد العاملين بالوزاة وقطاعتها بما لا يعطل العمل.

- تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة التداعيات المحتملة لفيروس كورونا ومتابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

- شراء 4 كواشف حرارية للكشف على العاملين بالوزارة والمترددين عليها، وتعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات.

- تنفيذ حملات توعية ضد فيروس كورونا بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

شهدت مؤسسات الرعاية الاجتماعية تعقيم وتطهير مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية بشكل مستمر بما يضمن سلامة النزلاء المودعين بها.

- توفير مستلزمات التطهير والوقاية وكواشف حرارية لتلك المؤسسات.

- تنفيذ حملات توعية بأهمية النظافة الشخصية واستخدام المطهرات وأدوات التعقيم والوقاية والتوعية بمخاطر ڤيروس كورونا المستجد وكيفية منع انتقال العدوى، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- منع إقامة أي احتفالات بدور الرعاية الاجتماعية ومنع الزيارات منعا للتجمعات أو العدوى للحفاظ على صحة النزلاء، وتدريب الإخصائيين الاجتماعيين والمشرفين بمؤسسات الرعاية على وسائل الحماية والوقاية من العدوى.

- توفير منشورات توعوية، وتوزيع كتيب دليل الأنشطة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكتيب بروتوكول الصحة العامة والنظافة في ضوء عدوى فيروس كورونا المستحدث داخل دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

خطة لعزل المصابين بكورونا

- إعداد خطة لتوفير أماكن للعزل حيال ظهور حالات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.

- التنسيق مع بعض الجهات المعنية مثل «وزارة الصحة والسكان» لتوفير أماكن لرعاية أطفال الأسرة المصرية سلبيي الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

التنسيق بين هيئة «يونيسيف» ومؤسسة الرخاوي، واتخاذ إجراءات التنفيذ للتدريب والأبحاث العلمية بتقديم منحة تدريبية عبر الانترنت حول «مهارات تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال خلال الأزمات المختلفة بشكل عام» ومنها المرتبط بفيروس كورونا المستجد .