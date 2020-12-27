بالأرقام.. إصابات كورونا في المدارس: الإسكندرية والقليوبية الأعلى

قال مصدر مسؤول، إنّ مدارس 17 محافظة خالية من أي إصابات بفيروس كورونا، خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2020/2021، لافتا إلى أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت رفع الغياب من المدارس، لتوفير الحماية الكاملة للطلاب والمعلمين من خطر الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى تجهيز اللجان الامتحانية وتعقيمها وتطهيرها، لمواجهة انتشار الفيروس، إذ إنّ جميع الإصابات كانت بين صفوف المعلمين والإداريين وليس بينهم تلاميذ.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا، تتركز في محافظة الإسكندرية بـ65 إصابة بمختلف المدارس والمديريات التعليمية بين المعلمين والإداريين، والقليوبية بـ60 حالة بالمدارس والمديريات التعليمية، والقاهرة 55 حالة، والجيزة 20، و10 بني سويف، و5 قنا، و10 المنيا، و10 الغربية، و10 أسيوط، و8 كفر الشيخ، و7 الإسماعيلية، بخلاف الحالات في المديريات التعليمية بالمحافظات.

ولفت المصدر، إلى أنّ وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المديريات التعليمية، بدأوا الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات الترم الأول، لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، والمنتظر أن تبدأ في 10 يناير المقبل، مؤكدا أنّ الوزارة لم ولن تلغي الامتحانات تزامنا مع زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليومية، وفقا للبيانات الرسمية من وزارة الصحة، وهناك احتياطات وإجراءات صارمة سيتم تنفيذها لحماية الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من أى مكروه.

احتياطات حماية الطلاب من خطر العدوي بكورونا

1- تقليل أعداد الطلاب داخل اللجنة الفرعية بكل اللجان الامتحانية بحد أقصى 15 طالبا لتحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي داخل اللجان.

2- تعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد انتهاء يوم الامتحانات بصفة يومية ودورية.

3- توفير أجهزة حرارية بكل اللجان لقياس درجة حرارة الطلاب والمراقبين ومشرفي الامتحانات قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

4- تخصيص طبيب زائر لكل لجنة لمتابعة حالة الطلاب والقائمين على الامتحانات الصحية، لوضع السيناريوهات البديلة حال حدوث طوارئ.

5- إلزام جميع الطلاب والمراقبين ومشرفي الامتحانات بارتداء الكمامات الطبية للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أي مكروه.