الصحة: ارتفاع نسبة التعافي من كورونا لـ84%.. وتحذير من زيادة الإصابات

كشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات نسب الشفاء من فيروس كورونا، فبحسب تقارير وزارة الصحة والسكان اليومية الخاصة بمستجدات الفيروس، وصلت نسب التعافي لـ84%.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الصحة والسكان، خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي متعافي كورونا إلى 109462 حالة حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّ هناك زيادة في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس على مدار شهري يناير وفبراير، ليس على مستوى مصر فقط، بل على مستوى العالم كله، خاصة في فصل الشتاء.

مصدر بالصحة: الفيروس سريع والأعداد تنذر بالخطر

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع نسب الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي لـ85%، والوفيات بنسبة 75%، متابعة: «احتاجنا 100 يوم عشان نوصل لـ1000 إصابة في الموجة الأولى، والموجة التانية الانتشار سريع وعدد الأيام قليل، ما ينذر بالخطر ويجب اتخاذ الاحتياطات كافة لمواجهة الفيروس، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والحفاظ على غسل اليدين وعدم المصافحة والتقبيل والأحضان والتهوية الجيدة».

وتابعت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ اللقاح الخاص بفيروس كورونا سيتوافر لكل فئات بالمجان، لكن في الوقت الحالي ستكون للفئات الأولى هي الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة، مضيفا: «اللقاح ليس له علاقة بأعداد الإصابات، سلوكيات المواطنين هى اللي بتحدد المنحنى الوبائي».

وتستمر وزارة الصحة في رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أي فيروسات أو أمراض معدية.