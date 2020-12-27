«القاهرة» تطرح حق استغلال محلات وجراجي العتبة والأوبرا

أعلنت محافظة القاهرة، طرح حق استغلال جراجي ومحلات تجارية ووحدات إدارية، ومحطات تقوية محمول وملاعب وبدالات مائية، وقاعات متعددة الأغراض وكافيتريا ومطعم، كما تم طرح حق استغلال مدة ثلاث سنوات، لعدد 1 محل تجاري، وعدد 18 وحدة إدارية بمساحات مختلفة بجراج العتبة.

ولفتت المحافظة، إلى أن تأمين دخول المزاد 6300 جنيه ثمن كراسة الشروط 299 جنيها، علاوة على طرح حق استغلال وتركيب لمدة ثلاث سنوات لعدد 11 محطة تقوية المحمول بحدائق مختلفة بمشروع الحدائق المتخصصة

- تأمين دخول المزاد من 15 لـ40 جنيها ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها، كما طرحت حق استغلال وتشغيل وتطوير وصيانة لمدة ثلاث سنوات لجراجى الأوبرا والعتبة بمساحة إجمالية 7000 م 2

-تأمين دخول المزادات 39400 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها، وطرح حق استغلال مدة ثلاث سنوات لعدد 14 محلا تجاريا و18 وحدة إدارية بمساحات مختلفة بجراج الأوبرا.

- تأمين دخول المزاد 6300 جنيه ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

وأشارت المحافظة، إلى طرح حق استغلال وتطوير لمدة خمس سنوات لقاعة متعددة الأغراض بحديقة العاشر من رمضان بمساحة 1200 تقريبا

- تأمين دخول المزاد 30000 جنيه ثمن كراسة الشروط 299 جنيها علاوة على طرح حق استغلال وتطوير لمدة خمس سنوات لكافيتريا بحديقة الجولف

- تأمين دخول المزاد 5000 جنيه ثمن كراسة الشروط 299 جنيها .

وطرحت المحافظة، حق استغلال وتطوير لمدة ثلاث سنوات لعدد 2 ملعب كرة خماسى فى حديقة الترعة البولاقية، وطرح حق استغلال وتطوير لمدة ثلاث سنوات للبدالات المائية بالحديقة اليابانية تأمين دخول المزاد 8000 جنيه ثمن كرسة الشروط 299 جنيها، علاوة على طرح حق استغلال وتطوير لمدة خمسة سنوات لمطعم بحديقة العاشر من رمضان بمساحة 290م٢ تقريبا - تأمين دخول المزاد 35000 جنيه ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.