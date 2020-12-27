ضبط صاحب مكتبة القاهرة يبيع كتب خاصة بوزارة التعليم محظور تداولها

ضبط قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة المدير المسئول عن إحدى المكتبات، الكائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية لبيعه وتداوله الكتب الخاصة بوزارة التربية والتعليم والمحظور تداولها بالأسواق وذلك بالمخالفة للقانون.

كما عُثر بداخل المكتبة على 6025 كتاب خاص بالمراحل التعليمية الثانوية ، وجميعها مقلدة ومنسوخة ومحظور تداولها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.