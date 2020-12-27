عرض شائع لـ«كورونا».. أماكن علاج الاكتئاب في القاهرة والمحافظات

الاكتئاب كان أبرز الأعراض التي ظهرت على مصابي كورونا أثناء مراحل العلاج وبعد الانتهاء منه لفترة ما، قد تطول أو تقصر، ما يجعل البعض يمر بظروف نفسية سيئة ويبحث عن أماكن توفر العلاج النفسي، وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة عناوين مستشفيات العلاج النفسي.

مستشفيات الصحة النفسية

مستشفى العباسية للصحة النفسية

عنوان المستشفى 1 شارع صلاح سالم بجوار أرض المعارض - مدينة نصر، تستقبل المرضى جميع أيام الأسبوع وطوال 24 ساعة، ويمكنك التواصل عن طريق التليفون: 022616255، أو الفاكس: 022616255.

مستشفى حلوان للصحة النفسية

وتوجد مستشفى الصحة النفسية بحلوان على امتداد شارع منصور- بين العزبتين -حلوان، ويمكن التواصل مع المستشفى من خلال الهاتف: 0225547368-0227137387، أو الفاكس: 022765218 .

مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية

ويمكن تلقي العلاج النفسي كذلك من خلال مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية والتي تقع بطريق المطار بجوار المجمع الإداري لمصر الطيران، وللتواصل من خلال الهاتف: 0224196276، أو الفاكس: 0224196276، أو الخط الساخن: 16023 .

مستشفى شبين الكوم للصحة النفسية

وتوجد مستشفى بين الكوم للصحة النفسية في مجمع المستشفيات بقرية ميت خلف مدينة شبين الكوم محافظة المنوفية، وللتواصل مع المستشفى من الهاتف: 0482170182، أو الفاكس: 0482170182 .

مستشفى العزازي للصحة النفسية

ويمكن لأهالي محافظة الشرقية تلقي العلاج النفسي من خلال مستشفى العزازي للصحة النفسية، والتي تقع في قرية كفر العزازي «منتصف الطريق الذي يربط قرية كفر العزازي ومدينة القرين» بمركز أبوحماد - محافظة الشرقية، والتي تسمح بالزيارة للمرضى بالقسم الداخلي من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساء، ويمكن التواصل من خلال الهاتف: 0553440536– 0553443777، أو الفاكس: 0553440536.

مستشفى بنها للصحة النفسية

وفي محافظة بنها تقع مستشفى بنها للصحة النفسية في شارع كلية العلوم خلف مستشفى صدر بنها بجوار مركز تدريب مديرية الصحة بالقليوبية – بنها، 1500، وللتواصل مع المستشفى خلال الهاتف: 0133232506، أو الفاكس: 0133232506.

مستشفى بني سويف للصحة النفسية

وتوجد مستشفى بني سويف للصحة النفسية على كورنيش النيل- خلف مستشفى بني سويف العام، وللتواصل من خلال الهاتف: 0822352323، أو الفاكس: 0822352323.

مستشفى الخانكة للصحة النفسية

ويمكن لأهالي القليوبية تلقي العلاج النفسي بعد تلقي علاج كورونا في مستشفى الخانكة والتي تقع بمدينة الخانكة، وتستقبل الزيارة يوميًا خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة 11 صباحًا حتى 2 مساء، كما تستقبل المرضى جميع أيام الأسبوع طوال 24 ساعة، على أن يكون التواصل مع المستشفى من خلال التليفون: 01344698816، أو الفاكس: 01344698437 .

مستشفى أسيوط للصحة النفسية

وفي محافظة اسيوط يمكن لمرضى الاكتئاب تلقي العلاج بمستشفى أسيوط للصحة النفسية والتي تقع في 4 شارع الملك فيصل، بجوار مديرية الشؤون الصحية والسكان بأسيوط ومستشفى الصدر بأسيوط، وللتواصل من خلال الهاتف: 0882148164، أو الفاكس: 0882148164.