انطلاق تصوير «الطاووس» باستديو مصر استعدادا لرمضان المقبل

انطلق اليوم داخل «ستديو مصر» تصوير أولى مشاهد مسلسل «الطاووس» وسط عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويجمع المسلسل عدد من الفنانين أبرزهم الفنان السوري جمال سليمان، إخراج رؤوف عبد العزيز، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكاتبة المؤلف محمد ناير.

ومن المقرر أن ينافس مسلسل «الطاووس» ضمن الماراثون الرمضاني لموسم 2021، الذي من المقرر أن يضم عدد من الأعمال الدرامية وتجمع بين النجوم في ثنائيات فنية كبيرة، أبرزها «نسل الأغراب» للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، و«الاختيار 2» للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، و«هجمة مرتدة» للنجمين أحمد عز وهند صبري.

وفيما يخص مسلسل «الطاووس» عقد المخرج رؤوف عبد العزيز، جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الماضية مع فريق العمل والفنان جمال سليمان، للاستقرار على الخطوط الرئيسية للمسلسل المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل 2021، فضلا عن قيامه بإجراء العديد من المعاينات للأماكن المقرر التصوير بها خلال الفترة المقبلة.

و تدور أحداث مسلسل «الطاووس» في إطار إجتماعي يسيطر علية الغموض والتشويق، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم سهر الصايغ وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وجاري خلال الفترة المقبلة ترشيح باقي الأبطال المقرر مشاركتهم بالمسلسل.

وكان آخر الأعمال الدرامية للمخرج رؤوف عبد العزيز، مسلسل قمر هادي، والذي شارك في بطولته كل من هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي.

وفي الوقت الذي بدأ فيه تصوير بعض الأعمال الدرامية استعدادًا لموسم رمضان المقبل، وسط تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا، أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانًا مساء السبت موجه لشركات الإنتاج بشأن ظروف التصوير في ظل أزمة الموجة الجديدة من فيروس كورونا.

وحسب ماجاء في البيان «انطلاقًا من دور نقابة المهن التمثيلية كواحدة من أعرق نقابات جمهورية مصر العربية، نهيب بشركات الإنتاج الموقرة اتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية المشددة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من اشتداد ضراوة جائحة فيروس كورونا، والتي تفرض علينا ضرورة التكاتف والتكافل لعبور هذه المرحلة الصعبة على كافة الأصعدة».