محمد سليمان عبد المالك يعلن تعاونه مع دينا الشربيني في رمضان 2021

أعلن السيناريست محمد سليمان عبد المالك تعاونه مع الفنانة دينا الشربيني في موسم دراما رمضان القادم 2021 من خلال تقديم مسلسل «قصر النيل» من إخراج خالد مرعي.

ونشر السيناريست محمد سليمان عبد المالك صورة تجمعه بكل من الفنانة دينا الشربيني والمخرج خالد مرعي، عبر حسابه الخاص بـ«فيسبوك» معلقا: «قصر النيل رمضان٢٠٢١ بإذن الله.. دينا الشربيني، تأليف: محمد سليمان عبدالمالك إخراج خالد مرعي، يا رب خير»، واللافت في الأمر أن بعد دقائق من نشر البوست قام المؤلف محمد سليمان عبد المالك بحذفه.

على جانب أخر يعرض للسيناريست والمؤلف محمد سليمان عبد المالك حاليا مسلسل «خيط حرير» من بطولة مي عز الدين والذي كان قد حقق نجاحا كبيرا ولاقى ردود فعل واسعة لدى الجمهور، وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن» قال «عبد المالك» بـأن المسلسل يعد تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة له لم يقدمها من قبل.

وكان المخرج إبراهيم فخر، مخرج مسلسل خيط حرير، قد قال إن ردود الفعل حول العمل كان مذهلًا، نافيا أن يكون موسم رمضان هو الفيصل في نجاح أي عمل، وأن هذه المرة الأولى له في إخراج عمل خارج سباق الأعمال الدرامية في رمضان، مضيفا خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on": "كنا قلقانين لكون رمضان هو الماراثون الحقيقي الذي يخضع للنقاش والتحليلات والمسابقات حول أفضل عمل والأسوأ، لكن بعد التجربة فرحان جداً".

وبعد نجاح مسلسل خيط حرير أكد المخرج إبراهيم فخر: «بقى شهر نوفمبر بالنسبة ليه بقى (sweet Novmber )، وأصبح شهر لطيف وهو شهر متميز جداً في موقعه بين الأشهر، حيث إنه ليس صيفاً وليس في وسط امتحانات نصف العام، رأينا دائماً أن الدراما الجيدة تجذب المشاهد أياً كان وقت عرضها».