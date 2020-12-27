البرلمان ينتهي من إجراءات استخراج كارنيهات 77 نائبا بـ5 محافظات

انتهى مجلس النواب من إجراءات واستخراج كارنيهات 80 نائبًا من نواب الفردي في 5 محافظات، أبرزهم «أحمد السجيني ومحمد الحسيني».

وقال هشام حسين عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر، إنَّ هناك 4 ملفات أولوية لديه أبرزها التعليم والصحة، منوها إلى أنَّه يختار بين 3 لجان «الصناعة والاقتصادية والإدارة المحلية والإسكان».

وتابع: «سنعمل بشكل كبير على ملف المحليات والكهرباء والمياه، وخاصة الصحة، وهناك تنوع في دائرة الهرم حيث يوجد بها مناطق فقيرة».

وحول أزمة نزلة السمان، قال عضو مجلس النواب، إنَّه لابد من قراءة الملف للتفاعل الجاد وحتى لا يكون التعامل دون أسس واضحة، مع مراعاة التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة أهالي المنطقة.

«الحسيني» يرغب في عضوية لجنة التعليم

وقال الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو مجلس النواب، أنَّه يرغب في الانضمام إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب باعتباره متخصصًا في مجال التعليم حيث يعمل أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان، مشيرًا إلى التزامه الحزبي بشأن تشكيلات لجان البرلمان نظرًا لأنه ينتمي لحزب «مستقبل وطن».

وأضاف «المندوه»، في تصريحات صحفية له عقب استخراج كارنيه عضوية المجلس، أنَّ المرحلة الحالية تشهد طفرة في مجال التعليم، ولابد من دراسة التشريعات الخاصة بالتعليم لمسايرة مايشهده التعليم في العالم من تطور.

واستكمل: «لابد من تنمية موارد المدارس الحكومية بأفكار خارج الصندوق لزيادة مواردها بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، وهو ما يتطلب اتخاذ قرار جاد بشأن ذلك، مستشهدًا باستغلال أسوار المدارس في الدعاية والأسطح في إنشاء محطات طاقة شمسية وذلك بهدف زيادة تلك الموارد».

وحول المعلم، أوضح «المندوه»، أنَّه «مظلوم حاليًا رغم كونه أحد الأعمدة الأساسية في العملية التعليمية، ما يتطلب زيادة الاهتمام به تطبيقها لتوجيهات الرئيس بالاهتمام بالبشر بالتوازي مع الاهتمام بالمشروعات العملاقة».

وحول دور التكنولوجيا في التعليم، أشار «المندوه»، إلى أنَّ التكنولوجيا فرضت نفسها على الساحة وهو ما يعد من حظ الدكتور طارق شوقي وزير التعليم بمنحه الفرصة لاستخدام التكنولوجيا في قطاع التعليم، أيضا لابد من تعظيم دور التكنولوجيا في قطاع المحليات والتعامل اليومي بها للحد من السلبيات بذلك القطاع.

وحول قانون الإدارة المحلية أوضح انه سيكون من الأولويات ليس بغرض إجراء انتخابات محلية فقط وانما بغرض ضبط منظومة المحليات ككل..

وواصلت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم استقبال النواب الجدد لاستخراج كارنيه المجلس وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تستقبل مجموعة من نواب الفردي وتضم 5 محافظات وهي: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح»، بإجمالي 90 نائبًا.

أما يوم الإثنين 28 ديسمبر فسيتمّ تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هي: (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى 108 نواب.

ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر، سيتمّ استقبال نواب 12 محافظة هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء) بإجمالي 86 نائبا.