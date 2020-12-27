«تابلت» و«دبوس» و«دفتر».. محتويات حقيبة النواب الجدد

«حقيبة النواب الجدد».. يتسلمها النواب الجدد بعد انتهاء إجراءات تسجيل البيانات، واستلام كارنيهات العضوية، ويتساءل كثيرون عن محتويات الحقيبة، أو ما يعرف بـ«شنطة النائب»، وهل تضم هدايا أم أدوات تساعد النائب على أداء مهامه.

التابلت وسيلة النائب للتواصل مع المجلس

«التابلت» أبرز محتويات الحقيبة وأهماها، فهو وسيلة التواصل الدائم بين النائب والبرلمان، يستخدمه النائب عبر نظام خاص، برقم العضوية، ويتم إرسال كل تقارير المجلس ومشروعات القوانين ومواعيد اللجان والجلسات، إضافة إلى المخاطبات والتعليمات، ويستطيع النائب من خلاله تقديم طلب الكلمة في الجلسة، أو تقديم الاقتراحات برغبات، وطلبات المناقشة أو طلب تعديل القوانين، وكذا تقديم الأدوات البرلمانية مثل طلب الإحاطة أو البيان العاجل أو طلب مناقشة، وغيرها من سبل التواصل.

كما يتسلم النواب للمرة الأولى من خلال الحقيبة، دفتر أو «بلوك نوت»، فيه نموذج مطبوع لطلبات الإحاطة، إضافة إلى كتيب حول أبرز طلبات الإحاطة، كنموذج جاهز ومطبوع، ما يسهل عمل النائب وتقديمه للطلبات.

وتتضمن حقيبة النواب كذكك، نسخة من الدستور المصري، وأخرى من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إضافة إلى «كارنيه» أو «كارت» الدخول الإلكتروني للقاعة، والذي يستخدم كذلك للتصويت الإلكتروني خلال الجلسات.

هدايا تذكارية «قلم ودبوس»

وعن باقي المحتويات، فهي عبارة عن قلم هدية تذكارية بمناسبة مرور 150 عاما على البرلمان، ودبوس تذكاري يتم تعليقه في جاكيت النائب، وهو من تصميم المجلس وعلى شكل قبة البرلمان، ومطبوعا عليه صورة المجلس، وموجود معه عدة دبابيس أخرى صغيرة.

استقبال 90 نائبا اليوم

وبدأ مجلس النواب اليوم استقبال نحو 90 نائبا منتخبين بالنظام الفردي، من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر والقليوبية، لاستخراج بطاقات العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية، وسط إجرءات احترازية مشددة، تتضمن ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات بشكل مستمر.

ويترأس المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، لجنة استقبال تقام للنواب الجدد، بدأت الأسبوع الماضي مع استقبال نواب القوائم، حيث يتم إنهاء الإجراءات وتعريف النواب بالمجلس وتسجيل البيانات.