فتاة الدقي المتهمة بالتعري «أون لاين»: بدأت بثري عربي.. وأجري 3 آلاف جنيه في نصف الساعة

«أحصل على 3 آلاف جنيه خلال نصف ساعة».. هكذا اعترفت ربة منزل أثناء استجوابها أمام جهات التحقيق فى قضية «ممارسة الرذيلة والدعارة والتعري أون لاين»، بعد أن ضُبطت بمعرفة قوة من مباحث الجيزة، والإدارة العامة للآداب، تحت إشراف اللواء عماد عكاشة، وأحيلت إلى الجهات المختصة التي باشرت التحقيق.

واعترفت المتهمة بتفاصيل ممارسة الدعارة «أون لاين»، حيث أكدت في التحقيقات أنها تعرفت على ثري عربي، وخلعت ملابسها أمامه من خلال كاميرا التليفون، وأخذت مقابل ذلك 3 آلاف جنيه في نصف ساعة.

إنشاء صفحة لممارسة الدعارة

كما اعترفت المتهمة، 23 سنة، أنها أنشأت صفحة عبر «فيس بوك»، وأعلنت خلالها ممارسة الدعارة «أون لاين» مقابل حصولها على مبالغ مالية تترواح بين 1500 و3000 جنيه في الساعة، وأنها ارتكبت 27 واقعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حتى أُلقي القبض عليها.

وقررت النيابة حبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ونسبت إليها تهم ممارسة الرذيلة والتعري «أون لاين»، وحرّزت «شات إباح»، وفيديوهات وصور جنسية لها تظهر فيها المتهمة مع غرباء، وطلبت تحريات المباحث النهائية تمهيدًا لإحالتها للمحاكمة.

ضبط المتهمة داخل شقة بالدقي

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن بداية الواقعة كانت برصد قوة من مباحث الآداب صحفة عبر «فيس بوك» تظهر فيها صورة فتاة بملابس فاضحة، وتعلن عن رغبتها في ممارسة الدعارة والتعري «أون لاين».

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحربات من مباحث الجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب، وتمكنت القوات من تحديد مكان بث الصفحة، وتبين أنه في منطقة الدقي، وتم استئذان النيابة العامة، وأُلقي القبض على المتهمة، وتم استجوابها، واعترفت بتفاصيل الواقعة وأنها أنشأت الصفحة للتربح منها عن طريق ممارسة الدعارة والتعري «أون لاين».