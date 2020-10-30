بموافقة زوجها.. ضبط "قاصر" وآخرين أثناء ممارسة الدعارة في الشرقية

قررت نيابة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، حبس سيدة وشابين 4 أيام على ذمة التحقيق، وإيداع طفلة زوجة أحد المتهمين، في دار رعاية، بعد ضبطهم بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب، داخل شقة سكنية بمدينة الصالحية الجديدة.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة الصالحية الجديدة، يفيد ممارسة بعض الأشخاص أعمالا منافية للآداب، داخل إحدى الشقق السكنية بالمدينة.

وانتقلت قوة من الشرطة، وداهمت مكان البلاغ، وتبين وجود شاب، 18 عاما، وفتاة 16 عاما، أثناء ممارستهما أعمالا منافية للآداب، بالإضافة إلى مالكة الشقة، وشخص آخر تمكن من الفرار، في أثناء المداهمة.

وقبض على المتهمين، وتبين أن مالكة الشقة تسهل الأعمال المنافية للآداب للأشخاص الراغبين في ذلك، والحصول على مبالغ مالية نظير ذلك، وتبين أن المتهمة الثانية متزوجة من شاب عرفيا، ويسهل لها ممارسة الدعارة من خلال الاتفاق مع الرجال، ويتقاضي مبالغ مالية مقابل ذلك، وضبط الزوج المتهم، واعترف المتهمون بالتهم الموجهة لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم.