مدرب كاراتيه يعترف: مراتي طلبت ممارسة الدعارة فوافقت وجلبت لها زبائن

كشف مدرب الكاراتيه الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه بتهمة ممارسة الدعارة وتقديم زوجته لراغبي المتعة الحرام، عن مفاجأة مدوية في اعترافاته أمام جهات التحقيق، إذ قال معترفًا بجريمته النكراء: "أنا متجوز عرفي من 9 شهور، ومراتي طلبت مني ممارسة الدعارة وأنا وافقت"، وأنه اضطر للزواج عرفيًا من زوجته لأنها قاصر وعمرها أقل من 17 سنة.

أضاف المتهم في اعترافاته، أنه عرف زوجته عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومارس معها الجنس عدة مرات قبل أن يتزوجها عرفيًا، وعندما عرضت عليه ممارسة الدعارة، وافق ولم يعترض بل إنه كان يحضر لها الزبائن.

داخل شقة في الصالحية بالشرقية كانت الزوجة تمارس العلاقات المحرمة مع الشباب، حتى تمكنت الشرطة من مداهمة الشقة وألقت القبض على الزوجة "م. م" 17 سنة، خلال ممارستها الجنس مع شاب عشريني، كما ألقت المباحث القبض على زوج السيدة ويدعى "م. ص" 20 سنة، في حين تمكن شاب آخر من الهروب وقت مداهمة المباحث للشقة.

وشرح المتهم وزوجته تفاصيل الجريمة أمام المباحث، وأنه تعرف على زوجته منذ قرابة سنة وتزوجا عرفيًا منذ عدة أشهر، بعد أن مارسا العلاقة المحرمة بالتراضي، وأنه اضطر للموافقة على الزواج عرفيًا من الفتاة لأنها قاصر، وفي حالة قيامها بتقديم أي بلاغات سوف يتم حبسه بتهمة الاغتصاب.

وعقب انتهاء المتهم من اعترافه نسبت إليه النيابة تهمة إدارة مسكنه للأعمال المنافية للآداب وتسهيل ممارسة الدعارة، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، وشمل القرار إيداع زوجته في مؤسسة الأحداث لكونها قاصرا.

بدأت الجريمة تتكشف عندما شعر جيران المتهم بحدوث أمور غريبة داخل الشقة، وتردد الشباب عليها، فأبلغوا مأمور قسم شرطة الصالحية الجديدة، بممارسة بعض الأشخاص أعمالا منافية للآداب، داخل الشقة.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وداهمت مكان البلاغ، وتبين وجود شاب، يبلغ 18 عاما، وفتاة تبلغ 17 عاما، أثناء ممارستهما أعمالا منافية للآداب، بالإضافة إلى مالك الشقة، وشخص آخر تمكن من الفرار، أثناء المداهمة.

وتبين من التحريات أن صاحب الشقة "م. ص" 20 سنة متزوج عرفيا من "م. م" ويقوم باستغلالها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، ويتقاضى الزوج مبالغ مالية مقابل ذلك، واعترف المتهمون بالتهم الموجهة لهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3212 جنح الصالحية الجديدة لسنة 2020.