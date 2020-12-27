اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل «لؤلؤ» لمي عمر على قناة ON

تعرض شبكة قنوات ON في الساعة الثامنة إلا ربع، أولى حلقات مسلسل «لؤلؤ» بطولة الفنانة مي عمر، من إخراج محمد عبدالسلام.

وشوّقت مي عمر جمهورها لعرض أول حلقات مسلسها الجديد، من خلال نشر البوسترات الدعائية للعمل الدرامي الجديد.

حيث يعد المسلسل البطولة الأولى المطلقة لمي عمر، ويتضمن 40 حلقة كاملة، وتظهر مي عمر بشخصية تدعى «لؤلؤ»، تتعرض لعدة أزمات، إلا أن تصبح أشهر مطربة فى الوطن العربي، وتتوالى الأحداث.

ويعرض المسلسل عرض أول 7:45 مساء على on، وإعادة الساعة 2 صباحًا، والساعة 1 مساء، وعبر قناة ON Drama في العاشرة مساء، وإعادة الساعة 5 صباحا، والساعة 3 مساء.

مسلسل «لؤلؤ» تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام و إنتاج سينرجى.

وكانت آخر أعمال مى عمر مسلسل «الفتوة» مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.

وتقدم مى عمر البطولة النسائية بمسلسل «نسل الاغراب» مع النجمين أمير كرارة وأحمد السقا، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته كل من دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى .