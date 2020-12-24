عمدة قرية رئيس الزمالك الراحل: كان يفض النزاعات بالجلسات العرفية

قال حسن عويس عمدة قرية المقراني التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، ومسقط رأس المستشار أحمد بكري رئيس محكمة جنايات الجيزة ورئيس نادي الزمالك، إنه كان كريمًا خلوقًا يصل الرحم ودودًا مع الجميع، موضحًا أنّه رغم سكنه بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر إلا أنّه لم ينقطع عن قريته وكان دائم الحضور في كل المناسبات السعيدة والحزينة.

وأشار عمدة «المقراني» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنّ رئيس نادي الزمالك الراحل كان لا يترك واجب عزاء إلا ويحضره، كما أنّ أهالي القرية كانوا يستعينون به لحل المشاكل والخلافات بين الأطراف، خصوصًا عندما تكون المشكلة كبيرة وصعبة ولا يريد الطرفان الحل، فكان يتدخل المستشار أحمد بكري ويُقنع الطرفين ويتصالحان خاصةً في الجلسات العرفية.

وكشف أنّ المستشار أحمد بكري لم يكن يتعالى أو يتكبر على أحد ولكنه كان يتعامل مع كل أهالي القرية والبسطاء كأنّه واحد منهم ولم يتأخر يومًا عن حضور أي مناسبة دعاه أحد أهالي القرية لحضورها، مؤكدًا أنّه كان يحضر للقرية في الأعياد وشهر رمضان والمناسبات الدينية المختلفة ويقوم بتوزيع الأموال على المحتاجين بها.

وبيّن عمدة المُقراني، أنّ أهالي القرية جميعًا أصابهم الحزن الشديد فور علمهم بوفاته ولم يصدقوا الخبر، وتجمّع عدد كبير منهم واستأجروا سيارات تمهيدًا للذهاب إلى أكتوبر لأداء واجب العزاء في رئيس نادي الزمالك الراحل.

وكانت قرية المقراني قد اتشحت بالسواد حزنًا على رئيس نادي الزمالك الراحل، بعدما أعلنت ابنته وفاته في مستشفى العجوزة بالجيزة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أُصيب بالفيروس عقب توليه رئاسة نادي الزمالك بأيام قليلة وتم نقله إلى المستشفى منذ 12 يومًا إلا أنّ حالته الصحية تدهورت وتوفي متأثرًا بإصابته.

وأدى العشرات صلاة الجنازة على المستشار أحمد بكري في دار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر على أنّ يتم دفنه في مقابر الأسرة على طريق مصر - الفيوم، ثم يؤخذ واجب العزاء بدار المناسبات بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.