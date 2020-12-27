نجوم يعتذرون عن المشاركة في أعمال فنية بسبب كورونا.. أبرزهم الزعيم

شهدت الـ48 ساعة الماضية إعلان عدد كبير من نجوم الفن إصابتهم بفيروس كورونا، من أبرزهم يسرا، أمير كرارة، كريم فهمي، محمد فراج، شريف رمزي، المخرجة إيناس الدغيدي، المخرجة هالة خليل، مما دفع بعض الفنانين إلى الاعتذار عن أي أعمال فنية خلال الفترة المقبلة.

وجاء الفنان نبيل الحلفاوي، أول الفنانون الذين اعتذروا عن عدم المشاركة في أي أعمال فنية جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بين عدد كبير من أهل الفن، وكتب الحلفاوي، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» قائلًا: «عن نفسي بعتذر بالفعل عن أي عمل جديد في ظل هذا التصاعد في الإصابات وسرعة الانتشار على الأقل حتى ينتهي فصل الشتاء، ولمّا نشوف أخرتها».

وأضاف: «لكن فاضل لي يوم أو يومين الشهر المقبل في تصوير عملي الأخير ولازم أخلصهم، ربنا يعديهم على خير»، مشيراً إلي مسلسل «القاهرة كابول» المقرر عرضه في رمضان 2021 .

وقرر الفنان رشوان توفيق، أن يبتعد عن المشاركة في أي أعمال فنية خلال الفترة المقبلة، بسبب انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد تجربة شخصية تعرض لها، وسرد «توفيق» التجربة من خلال «الوطن» قائلاً، «خالطت صديقي لي نجله توفي بعد إصابته بكورونا، وهو في عز شبابه، وهذا أثار الخوف والذعر بداخل نفسي، ولكن الله حارس علينا ».

ووجه حديثه للجمهور قائلاً، «أرجوكم خلو بالكم من نفسكم والبسوا الكمامات، واعملوا كل الإجراءات الإحترازية الهامة، احنا في مرحلة صعبة، ويجب علينا أن لا نستسلم حتى نمر من تلك التجربة بسلام ».

وفي نفس السياق، قرر الفنان عادل إمام عدم خوض السباق الرمضاني المقبل بأي أعمال فنية، وأعلن الاكتفاء بعمل سينمائي يبدأ تصويره بعد الانتهاء من الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ويمكث الزعيم خلال الفترة الحالية داخل منزله، ولا يخرج إلا للضرورة القصوى.