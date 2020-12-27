وفاة كهربائي سقط من أعلى سلم أثناء تركيبه «لمبة» بالدقهلية

لقى كهربائي مصرعه، في الدقهلية اليوم الأحد، إثر سقوطه من أعلى سلم خشبي أثناء تركيب «لكنة إنارة» مما تسبب في كسر بالجمجمة ووفاته.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ الى مأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول إبراهيم محمد المهدي الشوربجي، 35 سه كهربائي، مقيم بقرية ميت مزاح، بدائرة مركز المنصورة، مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ بادعاء سقوط من علو وتوفى عقب وصوله.

وانتقل المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، إلى المستشفى، وبسؤال شقيقه وائل محمد المهدي السيد، 44 سنة عامل، مقيم بالقرية ذاتها، قرر أنه أثناء قيام شقيقه بالصعود على سلم خشبي لتركيب لمبات إنارة بأحد منازل القرية اختل توازنه وسقط أرضا، مما أدى إلى حدوث إصابته ووفاته.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 13200 لسنة 2020 إداري مركز شرطة المنصورة، وجارِ العرض على النيابة العامة.

وفي حادث آخرن تبلغ لمركز شرطة أجا من مستشفي أجا المركزي بوصول حسام محمد محمد العوضي، 33 سنة عامل، مقيم بقرية «طنامل الغربي» بدائرة المركز مصاب بجرح وتهتك بالأذن اليسرى والعين، وكسر مضاعف بالساق اليسرى، واشتباه نزيف بالمخ، بادعاء حادث طريق، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وبانتقال الضباط وبالفحص تبين أنه أثناء توقف المصاب على جانب طريق «أجا - ميت غمر» أمام القرية محل إقامته اصطدمت به سيارة مجهولة، وفر قائدها هاربا عقب الحادث مما أدى إلى حدوث إصابته.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 22909 لسنة 2020 جنح مركز أجا، وجارِ استكمال الفحص وتحديد السيارة وضبط قائدها والعرض على النيابة العامة.