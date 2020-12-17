وفاة طفلة بماس كهربائي بعد لمسها عمود إنارة بالشيخ زويد
كتب:
حسين ابراهيم
02:26 م | الخميس 17 ديسمبر 2020
الشيخ زويد
تسبب ماس في أحد الأعمدة الكهربائية في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء في مقتل طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات.
قال شهود عيان أن طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات قامت بلمس عمود كهربائي قديم موصول بالتيار الكهربائي، مما تسبب في صعقها ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.
وتم نقل الطفلة إلى المستشفى في الشيخ زويد لإجراء الكشف الطبي عليها وإبلاغ الجهات المعنية لكتابة تقرير بسبب الوفاة وعمل تحقيق بالواقعة.
وكان محافظ شمال سيناء قد حذر الأهالي فى بيان سابق، من الاقتراب من أعمدة الإنارة أو الأسلاك المتهالكة حال هبوب الرياح أو سقوط الأمطار، وذلك بعد حالة وفاة مشابهة منذ شهور بمدينة العريش.