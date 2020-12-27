ارتفاع ضحايا حادث الطريق الصحراوي بأسوان إلى 12 حالة وفاة و 5 مصابين

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو إلى 12 مواطن من ، و5 مصابين تم نقلهم لمستشفي كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج .

وقدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعازيه لأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

ووجه محافظ أسوان إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة ، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعى بصرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين في الحادث ، وأيضاً صرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الدخيلي مدير عام مرفق الإسعاف بأنه تم نقل المصابين بواسطة 14 سيارة إسعاف حديثة ، كما تم نقل جثامين ١ من المتوفين إلى المشرحة العمومية بمدينة إدفو ، فيما تم نقل 2 جثامين لمشرحة كوم أمبو العمومية وتوفي أحد المصابين أثناء نقله للمشرحة حيث تم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

والجدير بالذكر بأن أن الحادث جاء نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل رقم ( ط . ج . و 1894 ) قادمة من محافظة أسيوط بسيارة ميكروباص أجرة رقم ( ص . و. ن 4718 ) قادمة من مدينة أسوان.