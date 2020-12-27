تفاصيل اجتماع محافظ أسوان مع المسؤولين.. أمر بحل مشكلات المواطنين

في إطار الحرص على التفاعل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية لوضع حلول جذرية لها من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعاً موسعاً مع مديرى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والطرق والسكك الحديدية والصحة والرى.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان لمناقشة الحلول الجذرية والعاجلة لكل المشاكل والاحتياجات الجماهيرية التى عرضها أهالى قرية أبو الريش على محافظ أسوان أول أمس في اللقاء الجماهيري معهم عقب أدائه لصلاة الجمعة بمسجد الشيخ على والتي كان من أبرزها تعثر مشروع الصرف الصحى مع الانقطاع المتكرر لمياه الشرب، بجانب فتح فصلين للتمريض، وأيضاً تشغيل مستشفى أبو الريش بحرى، بالإضافة إلى رفع كفاءة بعض الأجزاء من الطريق الزراعى الشرقى أسوان- القاهرة، وكذا مزلقان السكك الحديدية أمام مدخل قرية بهاريف، فضلاً عن تطهير بربخ ممر مياه السيول بالشيخ على.

وخلال الاجتماع شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة اقتحام هذه المشاكل ومواجهتها بخطوات فعلية على الأرض لتغيير الواقع الحالى إلى تحقيق الاستقرار المعيشي والحياة الكريمة لكل أهالي أبو الريش قبلى وبحرى، علاوة على القرى والمناطق النائية الأخرى، مؤكداً أنه سيتم تذليل كل العقبات والإجراءات الإدارية والمالية للإسراع بتخصيص الأرض التى سيتم إنشاء محطة معالجة مشروع الصرف الصحى عليها وإسنادها للشركة المنفذة وهو الذى يتوازى مع العمل فى 5 محطات رفع وشبكات الانحدار وخطوط الطرد لإنهاء هذا المشروع الضخم خلال عام ونصف.

ووجه المحافظ بالبدء في تنفيذ الحلول العاجلة بالتوسعات في محطات بهاريف والجيش لضخ مياه الشرب، مع تركيب المحابس وإعادة تأهيل الشبكات ضمن المرحلة الأولى لخطة الـ 30 مليون جنيه، ليتزامن ذلك مع الحل النهائى بتوصيل خط مياه الشرب الرئيسى من محطة جبل شيشة إلى محطة أبو الريش بطول 30 كم ومن خلال عدد 2 خزان ضخم، مكلفاً المسئولين بتشكيل لجنة ميدانية والنزول لمواقع العمل على مستوى قرية أبو الريش وخاصة ترميم ورفع كفاءة أجزاء من الطريق الزراعى الشرقى بنظام البلاطات الخرسانية للحد من الحوادث المرورية، بجانب رفع كفاءة مزلقان بهاريف للسكك الحديدية ، بالإضافة إلى فتح عدد 2 فصل للتمريض بطاقة 63 طالب وطالبة بمدرة الشهيد حمدى الإبتدائية طبقاً للتنسيق العام على مستوى مركز أسوان ، فضلاً عن الإسراع بإنهاء مشروع تطوير مستشفى أبو الريش بحرى من ضمن 6 مستشفيات على مستوى المحافظة لتحويلهم إلى مراكز طبية متطورة ، وأخيراً نظافة ورفع أى مخلفات أو هيش من بربخ الشيخ على والذى يستخدم في حالة الطوارىء حيث قامت وزارة الرى بإنشاء 7 سدود وبحيرات صناعية لحماية قرى أبو الرش والأعقاب من السيول ، مع رفع كفاءة 3 مخرات صناعية في خور أبو صبيرة والأعقاب 1 و 2.