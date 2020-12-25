محافظ أسوان يستمع لشكاوى أهالي قرية أبو الريش عقب صلاته الجمعة معهم

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أننا نسعى لوضع الحلول الجذرية للمشاكل والاحتياجات الجماهيرية بعيدا عن المسكنات والوعود البراقة، وذلك أثناء لقائه مع أهالى قرية أبو الريش، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد الشيخ علي، التى ألقى خطبتها الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بعنوان «الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك».

وبعد استماع المحافظ، إلى المشاكل والمطالب الملحة، التي كان من أبرزها تعثر تنفيذ مشروع الصرف الصحي وانقطاع مياه الشرب المتكرر، بجانب الحاجة إلى فتح عدد 2 فصل تمريض، بالإضافة إلى احتياج الطريق الزراعي الشرقي «أسوان/القاهرة» ومزلقان السكك الحديدية أمام مدخل قرية بهريف إلى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة.

ووجه اللواء أشرف عطية، بعقد اجتماع عاجل غدا السبت مع مسؤولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم، لوضع حلول جذرية للمشاكل التي تم عرضها عليه مما يحقق النتائج المرجوة التي تلبي طموحات طموحات أهالي القرية، لافتا إلى أنه حرص على تواجد جميع المسؤولين أثناء هذا اللقاء الجماهيري لتتحمل كل جهة مسؤوليتها في تخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار أشرف عطية، إلى أنه سيتم بدء الخطوات التنفيذية لمشروع الصرف الصحي، الذي سيغطي نجوع أبو الري بحري وقبلي ويضم 5 محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، علاوة على محطة المعالجة الرئيسية بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه، حيث سيتم استعجال موافقة المركز الوطنى لاستخدام أراضي الدولة، موضحا بأن ذلك يتوازى مع تنفيذ مشروع تجديد وإحلال شبكات وخطوط وروافع مياه الشرب بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، بتمويل من البنك الأهلي، وبإشراف من مؤسسة مصر الخير، وتنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مما يساهم في توفير مياه شرب نقية ونظيفة لمواطني القرية، ليتزامن ذلك مع توجيه 30 مليون جنيه أخرى من مصر الخير لإنشاء مدرسة جديدة بنفس القرية تضم 22 فصلا «ابتدائي وإعدادي»، مع إعادة تأهيل 2 مدرسة ومركز شباب.