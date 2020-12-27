حمو بيكا بعد إيقاف تنفيذ حبسه: شكرا هاني شاكر.. أعده بأعمال لائقة

أعرب مغني المهرجانات، حمو بيكا، عن سعادته بإيقاف حكم التنفيذ الذى كان قد صدر ضده بالحبس لمدة عامين بعد إقتحامه لمقر نقابة المهن الموسيقية بالقاهرة، وتهديد الاعضاء وسب العاملين بالنقابة.

وقال بيكا لـ«الوطن»: «كل الشكر والتقدير للفنان الكبير هاني شاكر، الذى قبل اعتذاري بعد أن طلبت منه أن يسامحني، فأنا مثل أخيه الصغير، وأعده بأن الفترة المقبلة سأقدم أعمالا جيدة وهادفة تليق بي».

مضيفا: «أعد كل الموسيقيين والنقابة بأنني لن أقدم أي أعمال خارجة، كما أنني إعتذرت له أيضا عن المهرجانات التي كنت قد قدمتها من قبل ولم تكن لائقة، وبها كلمات غير جيدة ولن يحدث ذلك مرة أخرى».

وعن إمكانية انضمامه للنقابة، قال: «سأعمل بكل ما فى وسعي بأن أقدم أعمال جيدة وهادفة وسأسعي لدخول النقابة وأكون عضو بها».

يذكر أن المحكمة الاقتصادية أصدرت اليوم بالإسكندرية، برئاسه المستشار أمير عدلي، قرار بإيقاف تنفيذ حبس مغني المهرجانات حمو بيكا لمدة عامين وإخلاء سبيله، في القضية رقم 41 لسنة 2020، بتهمة بسب نقيب وأعضاء نقابه المهن الموسيقية.

وكان الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين قد قبل اعتذار حمو بيكا وتقدم محاميه ياسر قنطوش بتنازل لدى المحكمة وعليه صدر الحكم بعضويه المستشارين ريمون ملك، ومصطفي وسيم الهلباوي، وأسامة محمود.

وكانت محكمه أول درجة، قضت بالسجن سنتين وغرامة 200 ألف جنيه، وحضر المتهم بشخصه بجلسه الاستئناف.

وبدات القضية فى شهر اكتوبر الماضي حينما اقتحم حمو بيكا مقر النقابة بوسط القاهرة، وقام بتهديد العاملين بتحطيم النقابة على اثر رفضهم منحه تصاريح للغناء بالاضافة لرفضهم قبول عضويته، في حين كانت النقابة تقبل عضويات وتمنح تصاريح لمطربين مهرجانات اخريين.

جدير بالذكر ان بيكا كان قد تعاقد مؤخرا مع المنتج طارق عبدالله وشركة هاي كواليتي على أعمال فنية جديدة.