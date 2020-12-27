إخلاء سبيل حمو بيكا ووقف قرار حبسه عامين بعد تنازل هاني شاكر

قضت المحكمه الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسه المستشار أمير عدلي، بإيقاف تنفيذ عقوبة مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا بحبسه لمدة عامين وإخلاء سبيله، في القضية رقم 41 لسنة 2020، بتهمة بسب نقيب وأعضاء نقابه المهن الموسيقية، بعد تقديم تصالح وتنازل من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، صدر الحكم بعضويه المستشارين ريمون ملك، ومصطفي وسيم الهلباوي، وأسامة محمود.

كانت محكمه أول درجة، قضت بالسجن سنتين وغرامة 200 ألف جنيه، وحضر المتهم بشخصه بجلسه الاستئناف.

كان محامي نقابة المهن الموسيقية، تقدم ببلاغ لنيابة الدخيلة، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة، اتهم فيه "بيكا"، باقتحام منشأة عامة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف نقيب المهن الموسيقية، خلال تواجده داخل نقابة الموسيقيين؛ للحصول على تصريح بالغناء.

وباشرت النيابة التحقيق، حيث استمعت لأقوال «بيكا»، وقررت إخلاء سبيله على ذمة القضية، بعد أن نشر فيديو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى فيه استياءه من رفض اللجنة الفنية المسؤولة عن إصدار التصريحات الخاصة بممارسة المهنة لإحيائه حفلا فنيا في محافظة دمياط.

وكانت محكمة جنح الدخيلة في الإسكندرية، أحالت في 15 فبراير الماضي، قضية حمو بيكا إلى المحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص.

كان مغني المهرجانات حمو بيكا، أكّد خلال حوار سابق له مع «الوطن» أنَّه سيقدم العون لكل من يطلب منه المساعدة في عالم الغناء، واضعًا شرطًا هو أن يكون لديه الموهبة حتى لو لم يكن هناك عائد مادي له.