أستاذ جراحة في لندن: 600 ألف مواطن في بريطانيا تلقوا تطعيم كورونا

قال الدكتور أشرف عوض، استشاري الجراحة في لندن، إن لندن دخلت المرحلة الرابعة من الحظر بعد زيادة إصابات فيروس كورونا المستجد في لندن، وقبل تطبيق حظر التجوال، يهربون المواطنون من لندن بسبب الانتشار الواسع للفيروس في مدينة لندن، لافتًا إلى أن سلالة كورونا الجديدة لها أعراض حادة إلى جانب زيادة انتشارها، ومن أبرز تلك الأعراض ارتفاع واضح في درجات الحرارة، والقيء والإسهال، وغيرها من الأعراض.

لا يوجد حالات جديدة تدخل العناية المركزة في لندن

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الآن»، المذاع من خلال فضائية «اكسترا نيوز»، أن الفيروس سريع الانتشار بشكل كبير، ولكن لا يوجد حالات عديدة تدخل في العناية المركزة أو حالات حرجة كثيرة، موضحًا أن كل مستشفى داخل لندن قامت بعمل خطة طوارئ، وفي حالة الوصول لحالات عديدة في العناية المركزة، يتم العمل على تأجيل بعض الحالات التي يمكن تأجيل دخولها العناية، «كل المستشفيات عندها خطة كورونا لمواجهة هذا الفيروس».

وتابع أن كل ما يتردد على أن الأشخاص الذين لم يصابوا بكورونا حتى الآن إن أصابهم المرض سيكون شديد جدًا وضرر كبير عليهم أمر خاطئ، والأمر له علاقة بحسب تاريخ الشخص المرضي وصحته الشخصية.

وأردف أن كل اللقاحات التي أُنتجت تعمل بنفس الشكل، حيث إن جميع اللقاحات بنفس التقنية تعمل على الطفرة الوراثية للفيروس وليس على شكل الفيروس، وكل الشركات تعمل بنفس التقنية في تصنيع اللقاح.

600 ألف مواطن بلندن تلقوا تطعيم لقاح كورونا

وواصل أن لندن وصلت إلى 600 ألف مواطن تلقوا تطعيم بلقاح فيروس كورونا، وخلال الأسبوع المقبل سيصل إلى 800 ألف مواطن، وهناك أولوية للحاصلين على المرض، أولهم كبار السن بسبب المضاعفات التي تحدث عليهم.