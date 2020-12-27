بأمر الأوقاف.. محضر رسمي لأي دار مناسبات تقيم عزاء

أعلنت وزارة الأوقاف عدة إجراءات جديدة لضبط العمل داخل المساجد، مع تصاعد الموجة الثانية لفيروس كورونا، وتزايد أعداد المصابين.

حيث أصدرت الوزارة تكليفا للعاملين بالمساجد، بعمل محضر رسمي لأي دار مناسبات مجاورة للمسجد، وتتبع أي جهة، تقيم عزاء أو عقد قران، أو خلافه، دفعًا لأي لبس يتصل بكونها تابعة للمسجد حتى لا يكون تصرفها محسوبا على المسجد.

10 محظورات بالمساجد

وبحسب الأوقاف، فإنه على جميع الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف التأكيد على:

1- الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة

2- اصطحاب المصلى الشخصي

3- عدم فتح دورات المياه تحت أي ظرف

4- الالتزام بعدم فتح الأضرحة

5- عدم إقامة أي دروس

6- عدم إقامة أية مقارئ

7- عدم إقامة أية مناسبات اجتماعية كعقد قران أو غيره

8- عدم إقامة عزاء أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها

9- قصر العمل بالمساجد على إقامة الصلاة وصلاة الجمعة وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية وفق التعليمات.

10- تكليف العاملين بالمسجد بعمل محضر رسمي لأي دار مناسبات مجاورة للمسجد وتتبع أي جهة تقيم عزاء أو عقد قران أو خلافه، دفعًا لأي لبس يتصل بكونها تابعة للمسجد حتى لا يكون تصرفها محسوبا على المسجد.

تعليمات غرفة العمليات

في سياق متصل، أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة الأوقاف، في منشور لها وزعته على المديريات على مستوى الجمهورية، بضرورة تنفيذ توجيهات الدولة، مشددة على ضرورة الحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع، لأن مخالفة هذه الإجراءات تسبب في أذى النفس، وإضرار المجتمع والصالح العام، وهو ما يعتبر إثما ومعصية.

ودعت وزارة الأوقاف، في منشور لها، المصلين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحضور للمسجد بالكمامة والمصلى الشخصي، فالأولى بمن يقصد بيوت الرحمن ابتغاء مرضاته أن يلتزم بتلك الإجراءات الوقائية حتى لا تغلق المساجد.