"الشباب" تنظم "يوم في قرية مصرية" لتنشيط القري الأكثر احتياجا بالمنيا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، فعاليات البرنامج القومي لتنشيط القرى الأكثر احتياجا، تحت شعار "يوم في قرية مصرية"، اليوم، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوقرقاص، ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص إن إدارة الطلائع نظمت ندوات تثقيفية وتوعوية حول خطر "فيروس كورونا"، وندوة للتنمية البشرية، وورش عمل فنية، مشددًا على اهتمام القيادة السياسية بقرى الصعيد، ضمن خطة الدولة لسد الفجوات التنموية داخل القرى الأكثر احتياجا، ويتم تنظيم تلك الفعاليات في 9 قرى أخرى بمراكز المحافظة، بهدف نشر الوعي بضرورة الاهتمام بالتنمية للعمل على إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية.