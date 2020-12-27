تامر حسني ونانسي عجرم هدية «المتحدة» في رأس السنة على «أون والحياة»

قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي الإحتفال بليلة رأس السنة؛ بتنظيم حفل يحييه كل من المطرب تامر حسني والنجمة نانسي عجرم، بدون جمهور، على أن يذاع الحفل في قنوات أون والحياة.

ومن جانبه قال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المتحدة للخدمات الإعلامية أن الحفل سيتضمن أهم وأجمل أغنيات تامر حسني ونانسي عجرم.

وأضاف أن الأستاذ تامر مرسي؛ كان شديد الحرص على إرضاء كافة أذواق المشاهد المصري؛ والمنافسة بين القنوات؛ وعلى ذلك تحضر قنوات DMC و CBC مفاجآت أخرى للجمهور المصري والعربي في ليلة رأس السنة .