"المتحدة للخدمات الإعلامية": تكريم الرئيس أشعرنا بالفخر والحب

قال المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبطال مسلسل "الاختيار"، جعله يشعر بالفخر والحب، والإحساس بالتقدير للمجهود الذي بذله فريق العمل.

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "الناس اشتغلت جامد، وطلعت شغل كتير أوي، وكل فرق العمل المختلفة التي تعمل في إنتاج الدراما في سينرجي أو شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تشعر بالفخر بهذا التكريم وتشكر الرئيس".

وتابع: "الرئيس كلف الفريق كله، بأننا محتاجين أكتر، ومحتاجين نعمل شغل أزيد، خلال الفترة المقبلة".

وأكد صالح، على أهمية التمييز بين حروب الجيل الرابع وغيره من الحروب، موضحًا أن حروب الأجيال الثلاثة الأولى، كانت عبارة عن حروب جيوش، وليست حروب سياسية: "اليوم أصبح هناك خلط بين الحرب والسياسة مع بعض، نتج عنه حروب الجيل الرابع، فحروب الجيل الأول كانت تحارب الجيوش فيها بعضها البعض، والجيل الثاني كانت عبارة عن حروب عصابات، أما حروب الجيل الثالث فهي حروب استباقية".

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير لأسرة مسلسل "الاختيار"، من أبطال المسلسل والقائمين على العمل، كما اختص الفنانين الذين جسدوا الشخصيات الإرهابية، خاصة الفنان أحمد العوضي الذي جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي بالشكر، قائلا: "قدمتم الصورة الحقيقية للإرهابيين، صدقوني، صحيح ده تم".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة: "في ناس نبقى عاوزين نمسكهم ونحاسبهم لو قدرنا، أو لو اضطرينا نقاتلهم هنقاتلهم، وفي ناس تانية تقدم أرواحها وتروح عند ربنا عشان البلد دي تعيش".

وتابع الرئيس في كلمته لأبطال مسلسل "الاختيار": "أرجو من فضلكم اقبلوا شكري وشكر كل المصريين على اللي انتوا عملتوه".