الأكاديمية الوطنية للتدريب تستكمل مبادرة «المسئول الحكومي المحترف»

تواصل الأكاديمية الأكاديمية الوطنية للتدريب، جهودها على مستوى كل البرامج التي تقوم بها، حيث استكملت اليوم، التدريب الفعلي للمبادرة القومية «المسئول الحكومي المحترف»، بمحافظة البحيرة، حيث بدأ تدريب 400 موظف من العاملين بالإدارة المحلية والمديريات التابعة للمحافظة من مقدمي الخدمات الجماهيرية لمدة 20 يومًا بالقاعات التدريبية بالمحافظة.

وحسب بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب، فإن محافظة البحيرة، تأتي، ضمن محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة القومية التي تسعى إلى وضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام، وترتكز على عدة محاور رئيسية كالإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والإصلاح الإداري للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، إلى جانب مهارات القيادة والاتصال، وكذلك التوعية القومية والهوية والأمن القومي، وقد بدأت المرحلة الثالثة من المبادرة بمحافظة البحيرة بتدريب عبر المنصة الرقمية للأكاديمية لمدة 25 يومًا في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 2 نوفمبر 2020.

وتقدم الأكاديمية الوطنية، المبادرة القومية، «المسئول الحكومي المحترف»، للتدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن، حيث تستهدف الأكاديمية الوطنية تدريب 11 ألف موظف في جميع المحافظات تباعًا.

البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

من ناحية أخرى استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، أحمد كوچك، نائب وزير المالية وعضو مجلس أمناء الأكاديمية، موجهة شكرها إلى نائب وزير المالية لتلبيته دعوات الأكاديمية سواء في المشاركة في لجان المقابلات الشخصية لاختيار أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بالإضافة إلى إلقاءه المحاضرات على متدربي البرنامج.

وألقى «كوجك»، محاضرة على متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة تحت عنوان «تطورات الأداء المالي والاقتصادي لجمهورية مصر العربية»، حيث تطرق إلى محاور المحاضرة والتي دارت حول تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، حيث شهد الاقتصاد العالمي تراجعت وانكماشا كبيرا وغير مسبوق في عام 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا، على الرغم من ذلك إلا أن الاقتصاد المصري أبدى قدر كبير من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تلك التداعيات.

كما تناولت المحاضرة التطرق للحديث عن كيفية تعامل الحكومة المصرية مع أزمة جائحة كورونا والتي تم خلالها وضع إطار عام للتعامل مع الأوضاع غير المسبوفة مع عدم وجود أي تصور لمداها الزمني المتوقع.

وتناول السيد «كوچك» أيضًا النتائج المالية والاقتصادية المُحققة حتى الآن التي شملت الأداء المالي والحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020، وأخيرًا مقارنة أداء جمهورية مصر العربية مع بعض الدول التي تشاركنا نفس التصنيف، حيث أُلقي الضوء على تأثير جائحة كورونا على النمو العالمي وتباين معدلات النمو بين الدول، وتم الإشارة إلى تحقيق الاقتصاد المصري ثاني أعلى معدل نمو عالمي عام 2020.