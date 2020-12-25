قبل أيام من غلق باب التصالح.. «البحيرة» الأكثر بمخالفات البناء

باق من الزمن 6 أيام على انتهاء مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء ، المقررة الخميس المقبل نهاية الشهر الجاري، حيث لم يتحدد حتى الآن مد فترة التصالح من عدمه.

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية تلقت نحو 2 مليون و586 ألف و859 طلب تصالح في مخالفات البناء قبل نهاية الأسبوع.

وأضاف لـ«الوطن»، أن المحافظات التي تأتي في مقدمة عدد طلبات التصالح هي البحيرة يليها الشرقية ثم القليوبية والجيزة والمنوفية والقاهرة والمنيا والدقهلية و الغربية وسوهاج.

الإسراع فى تقديم طلبات التصالح

ودعا «قاسم» المواطنين إلى ضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة، لافتًا إلى أن الدولة وضعت عدة تيسيرات للراغبين في التصالح لتقنين أوضاعهم والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدات بعد التصالح بشأنها، مؤكدًا أنه تم مراعاة البعد الاجتماعي لكثير من المناطق بمختلف المحافظات، حيث تم تخفيض سعر قيمة التصالح لـ50 جنيها، وهو الحد الأدنى للتصالح على المتر وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، علاوة على توفير تسهيلات في السداد، وأيضًا تم سداد قيمة التصالح عن الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق متعددة، وجار حصر بعض الأسر الأكثر استحقاقًا، من خلال التضامن الاجتماعي، لرفع المعاناة عن كاهل الأسر البسيطة.

لجان المعاينة لديها صلاحية طلب استيفاء مستندات

من ناحية أخرى، أشار قانون التصالح إلى أنّ لجان المعاينة بعد فحص طلبات التصالح لديها صلاحيات تمكنها من مخاطبة صاحب الشأن باستيفاء بعض الأوراق واستكمال سداد رسم فحص الطلب، حال اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب، بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب، على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة لاستيفاء الأوراق المطلوبة، بما لا يجاوز شهرًا من تاريخ استلام الإخطار، وحال تقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة يتم رفض الطلب وإخطار مقدمه بخطاب موضحًا به أسباب رفض البت في طلب التصالح.