أبانوب بولس: مسرحية «حفل عيد الحب» تناقش مشاكل الارتباط والحب

يستعد المخرج أبانوب بولس، لعرض مسرحيته الجديدة حفل عيد الحب على مسرح الهوسابير يوم رأس السنة والتي من المقرر أن يحضرها عدد من الفنانين والإعلاميين لمشاهدة العرض.

وأوضح بولس لـ"الوطن" ان المسرحية تدور فكرتها حول مشاكل الارتباط والحب في الوقت الحاضر والأزمات التي نواجهها في كيفية الارتباط.

كما أشار بولس إلى أن العرض المسرحي لن يتوقف فقط عند فكرة الارتباط بل سيدور أيضا حول مشاكل المصريين عامة منها المواصلات و الضحك على الناس مثل «الفتي» حيث ان الجميع يعلمون ولا يستطيع شخص ان يقول انه يجهل معلومة ما.

تابع قائلا «عملنا ورشة مجانية لمدة 3 شهور، دربنا فيها الشباب لاحتراف التمثيل من الألف للياء، ثم غربلنا المتقدمين لعدد قليل عملوا لمدة شهرين على النص بعد 3 شهور من التدريب، وعملنا بروفات فعلية خلال الشهر الماضي»

والمسرحية من إنتاج "فرقة تياترو إبداع"، تصميم بوستر "محمد أكشن"، تأليف "خالد أبو بكر"، مخرج مساعد "عبد الله سليم"، وإخراج أبانوب بولس.

أشار بولس إلى إنه خريج اداب اعلام وعمل في عدد من الاعمال التلفزيونية والدرامية الهامة مثل الواد سيد الشحات وزودياك ودفعة القاهرة ورجالة البيت.

العرض بطولة عدد من الوجوه الجديدة الصاعدة منهم : "عبدالرحمن مصطفي، ساميه عبد الرحمن، إبراهيم الموجي، حسام حسن، ولاء عبد الغني، طارق ناجح، كريم ادريس، سيلين كمال، يوسف عنتر، إسلام أنور، مصطفي غلاب، عبير عوض، أبانوب بولس، محمد سلام، عمر إيهاب، نيره محمد، ريم رضا، دينا عمرو، هبه سامي، مريم صدقي، محمد مصطفي، نور حمدي، محمد حسن، عمر حجازي، محمد خسكيه، أحمد سليمان، ماجد البرماوي، كريم فكري، والأطفال : لوجي، ليالي، روفيدة، محمد".