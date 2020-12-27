سامح حسين يقدم مسرحية «المتفائل» مجانا لجمهوره برأس السنة

يستعد الفنان سامح حسين لتقديم آخر 3 ليالي عرض من مسرحيته «المتفائل»، على خشبة المسرح القومي، بمناسبة احتفالات رأس السنة، بدءا من الثلاثاء المقبل.

وكتب عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «بمناسبة احتفالات رأس السنة أدعوكم من كل قلبي لمشاهدة عرض المتفائل مجاناً للجمهور إخراج الأستاذ إسلام إمام .. الدخول بأسبقية الحضور يومي الأربع 30 ديسمبر والخميس 31 ديسمبر ليلة رأس السنة».

«المتفائل» من إنتاج فرقة المسرح القومى ومستلهم من رواية كانديد لفولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام، وبطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، والعديد من نجوم فرقة المسرح القومي.

ومن المقرر أن يتم تقديم العرض المسرحي يوم الثلاثاء المقبل بمقابل مادي لأسعار تذاكر تترواح ما بين 55 و75 و100 جنيه، أما يوما الأربعاء 30 /12 والخميس 31/12 فالعرض مجاني ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى والحضور بأسبقية الحجز في نفس اليوم.

ويحضر سامح حسين في الوقت الحالي لسيت كوم يحمل عنوان «11 شارع النخيل»، وهو من تأليف نهاد وحيد، وإخراج أيمن خطاب .

سامح حسين عمل كمساعد مخرج لسنوات طويله بحثًا عن فرصة في التمثيل وحبًا للفن حتى كانت نقطة انطلاقه في المسلسل المصري «راجل وست ستات» عام 2007 عندما لعب دور الشاب الساذج «رمزي» الذي قدم عبره للجمهور شهادة احترافه الفنية.

وصار أحد أبرز النجوم الأساسين في نجاح المسلسل، وزاد المسلسل من شهرته فقام بالاشتراك في العديد من الأفلام حتى جاءت البطوله المطلقة في الدراما التليفزيونية عام 2009 في مسلسل «عبودة ماركة مسجلة» ، واهتم بالطفل فأسس شركة إنتاج فني قدم من خلالها مسلسله الكارتون الشهير «الكابتن عزوز» وكان أول بطولاته السينمائية فيلم«30 فبراير» .