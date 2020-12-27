«بيج رامي» يفرق بين «منال» وخطيبها بالبحيرة: «هو أنا مش مالي عينك»

انتبه رواد كافيه مشهور بمدينة دمنهور، لأصوات عالية بين شاب وفتاة، وبدى عليهما أنهما مخطوبين، حيث وصل الأمر بينهما إلى حد المشادة الكلامية، وانتهى الأمر بمغادرة الشاب الكافيه في حالة هياج، دون أن يدفع حساب المشروبات، في الوقت الذي ظلت فيه الفتاة، التي لا تملك أموالا بحقيبتها، تبكي بسبب الموقف الذي حدث بينها وبين خطيبها.

وكان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تداولوا على جروبات البحيرة مشكلة عضوة، ذكروا من خلالها أن خطيبها تركها بسبب عرضها صور «بيج رامي» على هاتفها، وطلبت من خطيبها أن يشاهدها مبدية إعجابها بعضلات البطل المصري «رامي»، وهو ما لم يعجب خطيبها واعترض بصوت عال، «هو أنا مش مالي عينك».

وقالت منال صاحبة الشكوى، «يرضيكم خطيبي يسيبني في الكافيه من غير ما يدفع الحساب، وكل ده بسبب كلامي معاه عن صور متداولة للبطل المصري بيج رامي على فيسبوك، بعد حصوله على لقب مستر أوليمبيا، وأنا بحاول أعرض صوره ليشاهدها انفعل عليا بصورة لم أتوقعها، وقاللي هو أنا مش مالي عينك، وحاولت أشرحله إن ده موضوع عادي وأنا بتكلم معاه في سياق الأحداث المتداولة، لكنه رفض التفاهم وخرج مسرعا من الكافيه».

وأضافت «منال»، «اتصلت بأحد أقاربي الذي حضر ودفع الحساب للكافيه، وطلب والدي أهل خطيبي للتناقش في الواقعة، وحدثت مشادات بين الطرفين، أثناء محاولة كل منهما إثبات خطأ الطرف الآخر، وقال خطيبي نصا: مش المفروض توريني صور لحد وتقوللي بص على عضلاته، هو انا مش راجل في عينيها ولا إيه؟» وانتهى الأمر إلى فسخ الخطوبة وإرجاع الشبكة له، بعدما قال والدي، «زي ما ارتبطنا بالمعروف.. نفارق بالمعروف».

وجاءت تعليقات المتابعين على الجروب متباينة، فمنهم من أنصف الفتاة وقال إنها صاحبة حق، ومنهم من وقف إلى جانب الشاب وأيد رأيه.