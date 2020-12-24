أهالي السباعية بكفر الشيخ يستقبلون «بيج رامي» بـ«زفة سيارات» (صور)

يستقبل أهالي قرية السباعية، التابعة لمركز البرلس، اليوم الخميس، ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي» بمسيرة للسيارات، في مطار القاهرة الدولي لدى وصوله من الخارج.

حيث نظم المئات من الأهالي مسيرة بالسيارات الملاكي والميكروباص انطلقت من أمام منزل أسرته بالقرية واصطفت أمام بحيرة البرلس، وحرص المشاركون على تزيين السيارات بصور «بيج رامي»، بينما ترافق أفراد أسرته في المسرة.

شقيق بيج رامي: ستقام له احتفالات تحت الأهرامات

وقال الدكتور عبد الله السبيعي، شقيق رامي، إنه سيمكث في القاهرة بضع أيّام، حيث ستقام له عدة احتفاليات في القاهرة، كما ستقام احتفالية له تحت الأهرامات اليوم.

وأكد الشقيق، أن رامي سيقيم في منزله بالتجمع ثم يعود للاحتفال بين أهله في القرية، مشيرا إلى أنه سيعلن الجميع قبل وصوله لاستقباله مواطنين مع جميع أنحاء الجمهورية، وأنه حريص على استقبال المهنئين بعد فترة من الراحة.

ومن المقرر أن يستقبل «بيج رامي» محافظ كفر الشيخ، بعد أيام لتكريمه وسط أهله وذويه.

مؤتمر صحفي لبطل العالم بحضور وزير الرياضة

ويصل «السبيعي» مطار القاهرة الدولي ظهر اليوم؛ بعد حصد لقب بطولة «مستر أولمبياد»، التي أقيمت في مدينة لاس فيجاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.

ومن المقرر أن يعقد رامي السبيعي، بطل العالم، مؤتمرا صحفيا اليوم، للحديث عن تتويجه بلقب البطولة، في حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام.