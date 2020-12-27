التليفزيون المصري يحيي الذكرى السابعة لرحيل ممدوح الليثي يناير المقبل
كتب:
أحمد حسين صوان
06:44 م | الأحد 27 ديسمبر 2020
ممدوح الليثي
أعدت قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام، احتفالية خاصة فى الذكرى السابعة لرحيل السيناريست والمنتج ممدوح الليثى والتى توافق الأول من يناير 2021 .
ويقدم التليفزيون المصرى والقنوات المتخصصة والفضائية المصرية والإذاعة المصرية، احتفالية خاصة تشمل لقاءات خاصة حول ما قدمه الراحل من أعمال سينمائية ودرامية، بالإضافة إلى إشرافه على إنتاج روائع المسلسلات الدرامية للتليفزيون المصرى عندما تولى منصب رئيس قطاع الإنتاج فى العهد الذهبى لدراما ماسبيرو.
و يحل الإعلامى الدكتور عمرو الليثى نجل الراحل ممدوح الليثى ضيفًا على الإعلامى محمد السماحى ببرنامجه «الليلة» على شاشة الفضائية المصرية، الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ليتحدث عن أهم المحطات فى حياة والده وأعماله التى أثرى بها الدراما المصرية، كما يتحدث عن دوره كأب وصديق ومثل أعلى وتأثيره الكبير عليه سواء فى حياته المهنية أو حياته الخاصة.
كما تعرض قناة نايل سينما الجمعه 1 يناير الفيلم العربى «ميرامار» الذى يُعد من أهم الأفلام التى كتبها الراحل لشاشة السينما ونال عليها جائزة الدولة التقديرية فى السيناريو عن أدب نجيب محفوظ، وحلقة خاصة من برنامج «نجم اليوم» الساعة العاشرة مساءً عن ما قدمه ممدوح الليثى من أعمال سينمائية رائعة كاتباً أو منتجاً أو رئيساً لقطاع الإنتاج ورئيساً لجهاز السينما بمدينة الإنتاج الإعلامى.
كما تعرض الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، الفيلم العربى «أنا لا أكذب ولكنى أتجمل» سيناريو ممدوح الليثى عن قصة إحسان عبد القدوس.
كما تعرض قناة نايل دراما بعض الأعمال والمسلسلات الدرامية التى قدمها الراحل الكبير ، وتخصص القناة الأولى والثانية بالتليفزيون المصرى حلقات خاصة من برامجها طوال الأسبوع عن أعمال الراحل ممدوح الليثى فى الذكرى السابعة لرحيله.
كما تقدم الإذاعة المصرية احتفالية خاصة وبعض اللقاءات النادرة لعملاق الدراما المصرية وأبرز أعماله الإذاعية والتليفزيونية وأيضا لقاءات مع نجوم الإذاعة وذكرياتهم مع السينارست الكبير ممدوح الليثي.
ويذكر إان التليفزيون المصري قد قام بتكريم عملاق الدراما التليفزيونية ممدوح الليثي، الذى أثرى الشاشة العربية والمصرية بأعظم الأعمال الدرامية الخالدة، حيث أطلق اسمه على استديو 10 بماسبيرو، وهو من أهم وأعرق الاستديوهات بماسبيرو الذى شهد تصوير أهم الأعمال الدرامية.
ويذكر أن ممدوح الليثي أنتج روائع التليفزيون المصرى التى أصبحت علامات فى تاريخ الدراما، بعدما تولى رئاسة قطاع الإنتاج، حتى أطلق عليه لقب عملاق الدراما التليفزيونية، ومن هذه الأعمال: «المال والبنون، ليالى الحلمية، رأفت الهجان، ضمير أبلة حكمت، عمر بن عبدالعزيز، أرابيسك، وألف ليلة وليلة، المسحراتى، الفوازير»، وغيرها وهو ما كان له دور فى إعادة الريادة للتليفزيون المصرى، كما كان له دور كبير فى تأسيس مدينة الإنتاج الإعلامى.
وكان قد شغل الليثي العديد من المناصب، مثل: رئيس قسم السيناريو عام 1967، مراقب النصوص والسيناريو والإعداد عام 1973، مراقب على الأفلام الدرامية، عام 1979، مدير عام أفلام التليفزيون عام 1982، رئيس أفلام التليفزيون عام 1985، رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون، عام 1985، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، نقيب السينمائيين.
وأُنتج في عهد الليثي عددا كبيرا من الأعمال الدرامية، أصبحت من كنوز الدراما المصرية، وتحقق نسب مشاهدة عالية رغم عرضها مئات المرات، عبر الفضائيات المصرية والعربية.