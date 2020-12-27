التليفزيون المصري يحيي الذكرى السابعة لرحيل ممدوح الليثي يناير المقبل

أعدت قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام، احتفالية خاصة فى الذكرى السابعة لرحيل السيناريست والمنتج ممدوح الليثى والتى توافق الأول من يناير 2021 .

ويقدم التليفزيون المصرى والقنوات المتخصصة والفضائية المصرية والإذاعة المصرية، احتفالية خاصة تشمل لقاءات خاصة حول ما قدمه الراحل من أعمال سينمائية ودرامية، بالإضافة إلى إشرافه على إنتاج روائع المسلسلات الدرامية للتليفزيون المصرى عندما تولى منصب رئيس قطاع الإنتاج فى العهد الذهبى لدراما ماسبيرو.

و يحل الإعلامى الدكتور عمرو الليثى نجل الراحل ممدوح الليثى ضيفًا على الإعلامى محمد السماحى ببرنامجه «الليلة» على شاشة الفضائية المصرية، الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ليتحدث عن أهم المحطات فى حياة والده وأعماله التى أثرى بها الدراما المصرية، كما يتحدث عن دوره كأب وصديق ومثل أعلى وتأثيره الكبير عليه سواء فى حياته المهنية أو حياته الخاصة.

كما تعرض قناة نايل سينما الجمعه 1 يناير الفيلم العربى «ميرامار» الذى يُعد من أهم الأفلام التى كتبها الراحل لشاشة السينما ونال عليها جائزة الدولة التقديرية فى السيناريو عن أدب نجيب محفوظ، وحلقة خاصة من برنامج «نجم اليوم» الساعة العاشرة مساءً عن ما قدمه ممدوح الليثى من أعمال سينمائية رائعة كاتباً أو منتجاً أو رئيساً لقطاع الإنتاج ورئيساً لجهاز السينما بمدينة الإنتاج الإعلامى.

كما تعرض الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، الفيلم العربى «أنا لا أكذب ولكنى أتجمل» سيناريو ممدوح الليثى عن قصة إحسان عبد القدوس.

كما تعرض قناة نايل دراما بعض الأعمال والمسلسلات الدرامية التى قدمها الراحل الكبير ، وتخصص القناة الأولى والثانية بالتليفزيون المصرى حلقات خاصة من برامجها طوال الأسبوع عن أعمال الراحل ممدوح الليثى فى الذكرى السابعة لرحيله.

كما تقدم الإذاعة المصرية احتفالية خاصة وبعض اللقاءات النادرة لعملاق الدراما المصرية وأبرز أعماله الإذاعية والتليفزيونية وأيضا لقاءات مع نجوم الإذاعة وذكرياتهم مع السينارست الكبير ممدوح الليثي.

ويذكر إان التليفزيون المصري قد قام بتكريم عملاق الدراما التليفزيونية ممدوح الليثي، الذى أثرى الشاشة العربية والمصرية بأعظم الأعمال الدرامية الخالدة، حيث أطلق اسمه على استديو 10 بماسبيرو، وهو من أهم وأعرق الاستديوهات بماسبيرو الذى شهد تصوير أهم الأعمال الدرامية.

ويذكر أن ممدوح الليثي أنتج روائع التليفزيون المصرى التى أصبحت علامات فى تاريخ الدراما، بعدما تولى رئاسة قطاع الإنتاج، حتى أطلق عليه لقب عملاق الدراما التليفزيونية، ومن هذه الأعمال: «المال والبنون، ليالى الحلمية، رأفت الهجان، ضمير أبلة حكمت، عمر بن عبدالعزيز، أرابيسك، وألف ليلة وليلة، المسحراتى، الفوازير»، وغيرها وهو ما كان له دور فى إعادة الريادة للتليفزيون المصرى، كما كان له دور كبير فى تأسيس مدينة الإنتاج الإعلامى.

وكان قد شغل الليثي العديد من المناصب، مثل: رئيس قسم السيناريو عام 1967، مراقب النصوص والسيناريو والإعداد عام 1973، مراقب على الأفلام الدرامية، عام 1979، مدير عام أفلام التليفزيون عام 1982، رئيس أفلام التليفزيون عام 1985، رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون، عام 1985، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، نقيب السينمائيين.

وأُنتج في عهد الليثي عددا كبيرا من الأعمال الدرامية، أصبحت من كنوز الدراما المصرية، وتحقق نسب مشاهدة عالية رغم عرضها مئات المرات، عبر الفضائيات المصرية والعربية.