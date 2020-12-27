أستاذ تنمية: مصر لم تشهد نقص سلع ومواد التموين طوال جائحة كورونا

قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، إن مصر من الدول القليلة في العالم، التي لم تتأثر بنقص السلع ومواد التموين، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن مصر لم تشهد أزمة في توفير السلع التموينية وتوصيل الدعم لمستحقيه، رغم الجائحة التي اجتاحت دول العالم، وهناك مخزون كبير في الدولة المصرية تكفي تلبية احتياجات المواطنين.

أستاذ تنمية: الدولة لديها استراتيجية للتحول الرقمي

وأضاف «هاشم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن الدولة المصرية لديها استراتيجة للتحول الرقمي، الذي وفر الكثير من الموارد، وقلل الكثير من الأزمات في مختلف المحافظات، كما أن الكروت المرتبطة بخدمات المواطنين، أصبحت الآن بشكل كبير، وهي كروت زكية خاصة فيما يتعلق بالتموين والتضامن الاجتماعي والمعاشات.

وزارة التضامن نجحت في تجاوز أزمة فيروس كورونا

وأكد أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، أن من اكثر القطاعات التي كان من الممكن أن تتأثر بفيروس كوررونا، هي وزارة التضامن، لأنها خاصة بالمواطنين والمعاشات وتكافل وكرامة وذي الإعاقة وغيرها، ولكن بفضل الله الوزارة لم تتأثر بجائحة كورونا، وذلك بفضل المنظومة التي تقدمها الدولة.

«هاشم»: التموين تغلبت على المعوقات بالكروت الذكية

وأشار إلى أن وزارة التموين، تغلبت على المعوقات الفترة الماضية، من خلال الكروت الذاتية، وذلك من خلال مكاتب الوزارة المتعددة علي مستوي الجمهورية ويتواجد مكاتب في كافة الاحياء لتسهيل عملة صرف السلع التموينية للمواطنين بكل سهولة دون مشقة والتأـكد من وصول الخدمات إلي مستحقيها .

84% من الأسر مستفيدة من بطاقات دعم السلع التموينية

وأوضح أن 84% من الأسر، مستفيدة من بطاقات دعم السلع التموينية، وحوالي 3.6 مليون أسرة مستفيدة من الدعم النقدي المشروط، بخلاف عدد المعاشات، التي تجاوز 9 ملايين مواطن مصري.