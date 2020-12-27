دكتور مناعة: بطلوا لبس خواتم وساعات وغوايش.. بتنقل كورونا

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك نوع من الإستهتار يقوم به الشباب تجاه فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وهو الأمر الذي سيتسبب في قتل أحد ولديه بعد أن ينقل لهم الفيروس، لافتا إلى ضرورة منع التدخين والشيشة وكسر الشيشة في البيوت لأن الفيروس سيتحالف مع فيروسات أخرى خاصة فيروس الإنفلوانزا الموجود.

خوف من تحالف كورونا مع الإنفلوانزا

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن أعداد الوفيات بكورونا حول العالم تقترب من مليون فرد في الوقت الذي يقتل فيروس الإنفلوانزا نصف مليون شخص سنويا لذا فإن تحالف كورونا مع الإنفلونزا سيزيد الأمر صعوبة مطالبة بضرورة أخذ اللقاح الموسمي للإنفلوانزا.

الغوايش والدبل تنقل الفيروس

متابعا: "بطلوا لبس الغوايش والساعات والخواتم لأنها تحتها ملايين الفيروسات كورونا إخلعوا الخواتم والدبل وغيرها إحنا عارفين إنكم متجوزين ومخطوبين سيبوكم من الحاجات الشكلية ميصحش تغسل إيدك وأنت لابس خاتم والست تروح تعقم إيدها وتبقى لابسة غوايش".

يذكر أن فيروس كورونا المستجد ظهر في نوفمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية عاصمة مقاطعة هوبي وانتشر بعد حول العالم وأعلنته منظمة الصحة العالمية وباءا عالميا في مارس 2020 لتصبح الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول من حيث أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس وتحاول الشركات الأمريكية والبريطانية والروسية والصينية إنتاج لقاحات مضادة للفيروس وستتوافر اللقاحات مع بداية العام المقبل ويتم حاليا تجربتها في حين بدأت الصين توزيع اللقاح على عدد من الدول ومن بينها مصر التي استقبلت أول دفعة من اللقاح منذ أسبوعين بعد أن أهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بشحنة من اللقاح.