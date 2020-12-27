عاجل.. مدبولي يترأس اجتماع المحافظين لبحث تصاعد إصابات كورونا

بدء قبل قليل، اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لبحث تطورات تصاعد إصابات فيروس كورونا.

الحكومة تمنع التجمعات في الأفراح والعزاء

وقبل قليل، وجهت الحكومة، بمنع إقامة أية سرادقات أفراح أو عزاء أو أية تجمعات.

وأكد اجتماع اللجنة العليا لأزمة فيروس كورونا، على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق ضد أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية.

وشددت الحكومة التزام الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، و أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط..