عاجل.. وزيرة الصحة تعرض استعدادات بدء تطعيم كورونا على مدبولي

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الاستعدادات الخاصة ببدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد على اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل بدء التطعيم بشكل رسمي.

وقالت الوزيرة، خلال الاجتماع، إنه تم الانتهاء من موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، ومناقشة واستعراض الإجراءات التي سيتم تطبيقها في الأماكن التي سيقدم من خلالها اللقاحات.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تصميم هذه الأماكن، وما تتضمنه من مسارات سواء للحصول على تطعيم الجرعة الأولى، أو الثانية، وطرق متابعة المواطن بعد حصوله على اللقاح، موضحة الخطوات التى يمر بها المواطن منذ بدء قيامه بالتسجيل على الموقع الالكتروني أو الحضور لمكان الحصول عليه، وصولا للمتابعة الطبية من خلال العيادات ما بعد الحصول على التطعيم.