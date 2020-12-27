عاجل.. مدبولي: 4 آلاف جنيه غرامة على الكافيهات حال تجاوز نسبة الـ50%

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفرض غرامة فورية على المطاعم والكافيهات قيمتها 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع حال مخالفة الإجراءات الاحترازية المقررة.

أكد «مدبولي»، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد منذ قليل، على أهمية الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالمحافظات الأكثر إصابة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم تحصيل تلك الغرامات بداية من الأحد القادم أيضاً، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.