فض تجمعات وغلق مراكز دروس خصوصية لمواجهة كورونا بالشرقية

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات علي قاعات الأفراح ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بفض مركز للدروس الخصوصية داخل أحد النقابات المهنية بنطاق حي ثانٍ، وتم فض التجمعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما أغلقت رئاسة الحي، مركزا للدروس الخصوصية بشارع لبنان، خلف مدرسة اللغات بنات بمنطقه القومية، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حرصا على صحة وسلامة الطلاب.

كما قامت رئاسة حي أول الزقازيق، بغلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بشارع مسلم زيدان بمنطقه الحناوي، وتم تفريق الطلاب حرصا على سلامتهم من العدوى بفيروس كورونا.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة للتأكد من مواعيد الغلق المحددة للورش الحرفية والمحال التجارية ورفع الإشغالات بمناطق المرور، وقامت الحملة بمصادرة 25 شيشة من مقهيين مخالفين بقرية بردين، وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة للمرور على الكافتريات والمقاهي، فتم المرور على 4 كافتريات بنطاق المدينة، ومصادرة الشيش منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، حملة على المقاهي والكافتريات ورفع الإشغالات المخالفه بمنطقة أبو سمران وتم تحرير 14 محضر إشغال طريق و51 حالة ضبط إشغال طريق، و52 إشغال طريق و2 محضر لمقاهي مخالفة، ومصادرة 19 شيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما توجهت الحملة للمرور على 3 قاعات للأفراح بنطاق المدينة، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتم التأكد من عدم وجود أي تجمعات بداخل تلك القاعات، حرصا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.