عاجل.. ضبط أسد هرب من «فيلا» بالجونة.. وصاحبته: رجاء محدش يزعجه

نجح أفراد الأمن الخاص بمنتجع الجونة في إلقاء القبض على أسد صغير، يتجول في شوارع منتجع الجونة شمالي مدينة الغردقة بعد هروبه من أحد الڤيلات الخاصة.

كان منتجع الجونة السياحي، شمالي مدينة الغردقة، شهد حالة من الهلع والفزع عقب سماعهم عن هروب «أسد صغير» من أحد الڤيلات الخاصة، يتجول بشوارع الجونة.

وانتشر أفراد الأمن الخاص بالجونة يطوفون بسيارات الأمن وتمكنوا من ضبطه.

كانت سيدة من المقيمين بمنتجع الجونة، نشرت عبر صفحة التواصل الاجتماعي منشورا يفيد بهروب أسد من «فيلا» مملوكة لها، وطالبت بالبحث علنه قائلة إنه لا يخيف وترجت بعدم مطاردته حتى لا يتم إزعاجه.

فيما أكد مصدر بمنتجع الجونة، أنه تم القبض على الأسد بواسطة أمن الجونة الخاص أثناء تجوله في أحد الشوراع دون أن يُلحق إصابات بالمواطنين.