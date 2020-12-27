وفاة حفيدة الفنان عمر الحريري بعد صراع طويل مع المرض

توفت منذ قليل، ياسمين حفيدة الفنان الكبير عمر الحريري، بعد صراع مرير مع المرض وتم دفنها بمقابر عائلة الحريري

وقد أعلنت ميريت الحريري، خبر الوفاة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت اليوم ابنة شقيقتي الشابة ياسمين سميرعبد العزيز، ابنة المرحومة نيڤين عمرالحريري والمرحوم سمير عبد العزيز، ووالدة المرحومة هنا ياسر الشلقامي، وزياد ياسر الشلقامي، وشقيقة أحمد سميرعبد العزيز، وحفيدة الفنان عمر الحريري، وبنت خالة أولادي، بعد صراع طويل مع المرض، واقتصر العزاء مع صلاة الظهر في مدافن العائلة، برجاء قراءة الفاتحة".

يذكر أن الفنان عمر الحريري، قد رحل عن عالمنا في 12 فبراير عام 2011، بعد صراع مع مرض سرطان العظام، عشق الفن منذ نعومة أظافره، وكانت بدايته الفنية حين ما ظهر في فيلم نجيب الريحاني "سلامة في خير" عام 1937 وجسد دور أحد تلاميذ المدرسة الذي كان يزورها "الريحاني" المتنكر في زي أمير هندي، ليدرس بعدها السينما، وانضم لعدد من الفرق المسرحية وقتها، منها "رمسيس" ليوسف بك وهبي، وفرقة "علي الكسار"، و"جورج أبيض".

تميز الحريري فى صغره بالوسامة الشديد ة والحضور الطاغي اللذان تمتع بهما عمر الحريري، إلا أنه لم يحصل على البطولة المطلقة في أعماله.

شارك الحريري خلال مسيرته الفنية فى اكثر من 100 عمل تلفزيوني وسينمائي ابرزها «الناصر صلاح الدين»، و«سكر هانم»، و«العتبة الخضراء»، و«الوسادة الخالية»، و«نهر الحب»، و«أهل القمة»، و«ابن النيل»، و«معالي الوزير» ومن الأعمال الدرامية التي شارك بها عمر الحريري، "أحلام الفتى الطائر"، و"ساكن قصادي"، و"القط الأسود"، و"خالتي صفية والدير"، و"ماما في القسم"، بخلاف مشاركته في فوازير "ألف ليلة وليلة" مع شريهان.