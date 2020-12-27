خبير أسواق: الدول تنتظر انهيار البيتكوين.. وعملة رقمية في مصر قريبا

قالت رانيا الجندي، خبيرة الأسواق، إن عملة «البيتكوين» هي عملة رقمية ومدرجة في البورصة ضمن العلاقات الرقمية، وشهد اليوم ارتفاعا كبيرا لها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكدت أن بعض الأشخاص يخبىء فيها أمواله ويتم التعامل عن طريق فك معدلات وشفرات معينة، وهذه الطريقة تأخذ وقتا طويلا ويتم من خلالها التشفير دون الوصول إلى المرسل ويمكن استخدام هذه العملة في الإرهاب، مبينة أن عدد الدول التي وافقت على استخدام البيتكوين قليلة، ومنها سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وألمانيا وأستراليا، ويمكن من خلالها شراء سلع عديدة.

سعر البيتكوين يقفز إلى 28 ألف دولار

وأضافت «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن سعر العملة وصل حاليا إلى نحو 28 ألف دولار، حيث شهدت العملة ارتفاعات عالية في العام الحالي، ويوجد عدة عملات، ولكن البيتكوين هي الأعلى، مبينة أنه يمكن النصب من خلال هذه العملة، لأنه لا يوجد احتياطي مركزي تابع لها.

الدول تنتظر انهيار البيتكوين

وتابعت: «فيه مستثمرين كتير حققوا أرباح وكل الدول العالمية منتظرة انهيار البيتكوين بعد أن ارتفعت إلى نحو 28 ألف دولار بعد أن كانت 3 آلاف دولار، فهي تشهد ارتفاعات بسبب التخبطات المالية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد».

وأكدت أن «محافظ البنك المركزي المصري منذ سنتين أعلن أنه ستوجد عملة مصرية رقمية، ولكن سيطرحها البنك المركزي، وهذا الأمر له مميزات ويساعد على التحويل النقدي الذي يتم بين أشخاص وآخرين بين دول مختلفة، خاصة عندما يكون المحول له طفل أو شخص قاصر لأن العملة الرقمية ستسهل التعاملات وستكون تحت رقابة الدولة».

والبيتكوين، هي عملة دفع إلكتروني لا توجد على أرض الواقع، وتعد أول عملة رقمية لا مركزية، ولا يوجد لها مدير أو بنك أو دولة تابعة لها، لكن يتم استخدامها من خلال شفرات ومعادلات رياضية معقدة.