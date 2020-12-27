179431 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 26 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12255 طن تشمل : 6100 طن يوريا و 1755 طن جبس و 2900 طن زيت طعام و 1500 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 109795 طن تشمل : 16528 طن ذرة و 7853 طن قمح و 3623 طن سكر و 66102 طن خردة و 5400 طن فول صويا و 9660 طن فول و 2319 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 629 طن . ‎

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 896 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( فاصوليا و بطاطس و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( بصل و أرز و بردقوش و خرشوف و خس و زيتون و شمر و فلفل و فول و كمون و ليمون ) و فواكة ( بلح و برتقال و أفوكادو و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و السعودية و هولندا و سلوفينيا و المانيا و مالطا و انجلترا و ايطاليا و بولندا و أمريكا و هونج كونج و كرواتيا و سنغافورة و الهند .

وبلغ عدد الحاويات الوارد 1182 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2376 حاوية مكافئة فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 179431 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 58748 طنا بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4110 شاحنة .