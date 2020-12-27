لمواجهة كورونا.. غلق 29 مركز دروس الخصوصية في دمياط والبحيرة

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط برئاسة روضة منير نائب رئيس مجلس المدينة لقطاع جنوب حملة مكبرة قامت خلالها بغلق 22 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى مدينة دمياط ووفقا لمصدر بالوحدة؛ أكد في تصريحات إلى «الوطن» في حال إعادة فتحها سيتم إتخاذ إجراء قانوني وتحويلها للشرطة.

هذا و تشن الوحدة برئاسة حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حملات مستمرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية منعا للتجمعات و ذلك في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس" كورونا كوفيد - 19" حيث تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة روضة منير نائب رئيس مجلس المدينة لقطاع جنوب.

وأسفرت الحملة عن غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بميدان سرور كما تم المرور على المقاهي والمطاعم للتأكد من اتخاذ كافه التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد علي مرزوق، عدة حملات بينها تكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة وتمهيد الطرق بنطاقي المدينة والمركز.

كما قام أعضاء الحملة بمتابعة الالتزام بارتداء الكمامات بموقف سيارات كفر الدوار، ومتابعة تلقي طلبات التصالح بقرية زُهرة، بالإضافة إلى حملة نظافة موسعة بقرية بولين بكفر الدوار.

وفي حملة موسعة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية ببندر كفر الدوار، برئاسة أشرف فؤاد، مدير الإدارة التعليمية، جرى ضبط وتشميع ٧ مراكز تعليمية خلال الحملة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة التنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة المعنية، بضرورة تكثيف الحملات والمتابعة اليومية بجميع القطاعات، وكذلك المشروعات القائمة والعمل على رفع كفاءة العمل وتذليل جميع الصعاب وحل العقبات التي تواجهها.